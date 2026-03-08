El Festival Internacional de Narración Oral cumple 35 años

En Agüimes ya se respira aroma a cuento. Del 17 al 22 de marzo tendrá lugar en distintos espacios y enclaves de su municipio la 35º edición del Festival Internacional de Narración Oral ‘Cuenta con Agüimes’, el evento más antiguo de cuantos tienen lugar en España, entregado al sugerente arte de contar con palabras.

Centros educativos y ocupacionales, casas de cultura, espacios escénicos y distintos barrios del municipio serán ocupados por la media docena de narradores y narradoras que este año conforman el cartel del evento, seleccionados por su curador desde 2022, el cuentista, dramaturgo y escritor valenciano Félix Albo.

Organizado por la Concejalía de Cultura, que dirige Efraín González, y con la colaboración de la Consejería de Cultura el Cabildo grancanario, la nueva edición del festival será animada en su 35 aniversario por la narradora marroquí Halima Hamdane Conteuse, la guipuzcoana Virginia Imaz, los zamoranos José Luis Gutiérrez García Guti, el canario Pancho Bordón y Cristina Temprano y el propio Félix Albo. A ellos se les sumará la participación del colectivo Labrantes de la Palabra de Arucas, que celebra los 25 años de existencia, o de la compañía Entropías imposibles en algunas iniciativas puntuales contempladas en el programa, que se solapa el día 20 de marzo con el Día Internacional de la Narración Oral que se celebra en el mundo coincidiendo con el equinoccio de primavera.

Además de las sesiones individuales propiamente de narración oral y las llamadas contadas colectivas, el festival acoge un taller los días 17, 18 y 19, y una mesa redonda que abordará el día 21, en el Teatro Municipal, la realidad y contexto de dos de los festivales de narración más relevantes de Canarias, el de Los Silos de Tenerife y el de Palabras al vuelo de Lanzarote, que estarán representados respectivamente por Ingrid Hernández y Cristina Temprano, a las que se suman el narrador canario Antonio López y Félix Albo en calidad de moderardor.

Evento descentralizado

El programa igualmente recoge el día 21 una contada homenaje a los 25 años de existencia del grupo Labrantes de la Palabra de Arucas bajo el título ‘La trapera’, una gala homenaje a los 35 años de trayectoria del veterano Festival de Agüimes el día 19, que se llevará a cabo en el Teatro Municipal, y la propuesta denominada Cuentos de barrio y raíz, que plantea unos días antes del inicio del festival una decena de encuentros con la ciudadanía en Las Rosas, el Polígono de Arinaga, el Cruce de Arinaga y Playa de Arinaga. Se trata de un encuentro impulsado en colaboración con el equipo artístico de la compañía Entropías Imposibles y las áreas de Participación Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento, que descentraliza el evento del casco municipal irradiando su radio de acción hacia los barrios.

A los centros de enseñanza CEIP Beñesmen y Doramas del Cruce de Arinaga, el CEIP Montaña Los Vélez, el IES Arinaga de Playa de Arinaga, el Centro Ocupacional del Cruce de Arinaga, el IES Joaquín Artiles de Agüimes y el IES Cruce de Arinaga, en los que tendrán lugar siete contadas educativas los días 18, 18 y 20, se agregan también otros equipamientos que acogerán este año buena parte de las sesiones del 19 al 22 destinadas a todos los públicos como el teatro municipal de Agüimes, la Casa de la Cultura de Arinaga, el centro cultural Montaña de Los Vélez, el centro cultural del Cruce de Arinaga y la casa de la cultura de Las Rosas.

A juicio del coordinador del festival, Félix Albo, el éxito de sus más de tres décadas de existencia se debe a su capacidad de haber sabido mezclar en sus sucesivas programaciones voces, acentos y maneras de cuentistas de varios continentes, con ideas nuevas en cuanto a formatos y espacios alternativos destinados al público. «Se trata de un evento consolidado que ha sabido adaptarse a las distintas épocas y que ha creado escuela en el resto de las islas», subraya Albo.