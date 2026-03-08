La Fundación Ochosílabas lanza un vídeo musical por el 8M que une tradición y reivindicación en Moya
El nuevo proyecto audiovisual de la entidad cultural reúne a distintas generaciones de canarias en torno a un mensaje común de igualdad
La Fundación Ochosílabas ha presentado un nuevo proyecto audiovisual con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo (8M). La iniciativa busca reforzar su compromiso con la igualdad a través de la cultura y la tradición oral canaria.
El vídeo reúne a varias figuras vinculadas al mundo de la música y la creación artística en Canarias. La protagonista es la verseadora grancanaria Sonia Pérez, quien interpreta una décima de su propia autoría en formato de folía, uno de los estilos más representativos del folclore del archipiélago.
La pieza cuenta con el acompañamiento musical del reconocido timplista majorero Domingo Rodríguez 'El Colorao', cuya interpretación aporta el sonido característico del timple, instrumento emblemático de la música tradicional canaria.
Tradición, distintas generaciones y talento artístico
El proyecto audiovisual también incorpora la participación de Juana Santana, cuya experiencia aporta profundidad al trabajo, y de la joven Lucía González, que añade una mirada más cercana y emotiva. De esta forma, la propuesta reúne distintas generaciones en torno a un mismo mensaje de igualdad.
La realización del vídeo ha contado con la dirección visual de Jen Dávila, el trabajo de sonido de Blas Acosta y el apoyo del bar Casa Juana de Moya, espacio que sirvió como escenario para la grabación.
La Fundación Ochosílabas desarrolla a lo largo del año diferentes iniciativas culturales que promueven la literatura oral, el verseo improvisado y la música tradicional, combinando estos elementos con temáticas sociales actuales como la igualdad.
Con este vídeo conmemorativo del 8M, la fundación vuelve a apostar por la cultura como herramienta de reflexión y expresión colectiva, uniendo arte, tradición y compromiso social en una misma propuesta.
