El Mercado Agrícola de Gáldar destaca en una jornada fresca con el sabor auténtico de la isla

Este domingo 8 de marzo, el Mercado Agrícola de Gáldar celebró con éxito una nueva edición en la Plaza de Santiago, reafirmando su popularidad y su estrecho vínculo con la comunidad local. En una jornada fresca, el evento, organizado por la Concejalía de Desarrollo Económico que lidera Agustín Martín Ojeda, recibió una alta participación tanto de público como de productores, quienes ofrecieron lo mejor del sector primario de la isla.

Productos frescos

El Mercado Agrícola de Gáldar contó con una amplia variedad de productos frescos, como verduras de temporada, quesos artesanales, mieles silvestres, conservas caseras, pan tradicional, plantas y vinos locales, todos de kilómetro cero y con trazabilidad garantizada. Uno de los mayores atractivos de la jornada fue la zona de degustación, donde el alumnado del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) ofreció un delicioso arroz caldoso, elaborado con productos frescos del mismo mercado, acompañado de chocolate caliente. Esta propuesta culinaria no solo conquistó los paladares de los asistentes, sino que también destacó el carácter comunitario del evento, reuniendo a familias, mayores y visitantes en un ambiente de convivencia y apoyo al sector primario local.

El Mercado Agrícola de Gáldar, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria, no solo es un espacio de compra directa, sino también una plataforma de formación y concienciación sobre la seguridad alimentaria, el consumo responsable y la importancia de apoyar a los productores locales. Con cada edición, el mercado continúa posicionándose como un modelo de consumo sostenible y accesible, donde los habitantes de Gáldar y los visitantes pueden acceder a alimentos frescos, trazables y de calidad.