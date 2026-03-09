Agaete invertirá dos millones en un parque con auditorio, skatepark, zona deportiva y de lectura y temática marina

El Ayuntamiento de Agaete acomete la construcción del parque urbano del casco en Las Candelarias, que incluye un auditorio, zona de lectura, cancha polideportiva, skatepark, rocódromo, una plaza-cafetería, 73 plazas de aparcamientos con aparcabicicletas y una zona biosaludable, junto al área infantil de temática marina y la renovación del parque de perros. El proyecto cuenta con una inversión de casi dos millones de euros y se adapta al nuevo trazado que se pondrá en servicio con la nueva carretera de La Aldea.

El parque de 8.000 metros cuadrados se encuentra en las inmediaciones del cruce de la carretera general GC-200 y la GC-172, que será remodelada para adaptarse a la nueva conexión con la autovía en construcción con La Aldea. Y, desde el estado actual de la parcela, se habilitan nuevas áreas de ocio y esparcimiento, adaptándose en su distribución a los antiguos bancales agrícolas.

Un circuito perimetral de 381 metros

Entre las diferentes cotas se localiza la zona de ocio, con el auditorio salvando el desnivel, al mismo tiempo que la cafetería y el parque infantil se localizará en la zona sobre el muro de contención. En la parte central del parque se construirá el área deportiva, con el skatepark, el rocódromo y la zona biosaludable. Finalmente, y aunque se desarrolla en el parque en general, pero más específico en la parte este, se define la zona verde, destacando en ella un área para mascotas, un pequeño parque de lectura y la canalización del barranco del Moro. El parque urbano irá rodeado de un anillo casi perimetral para uso deportivo, con pendientes accesibles y 381 metros de longitud.

El aparcamiento se distribuye en dos zonas. La primera estará frente al auditorio y dispone de 29 plazas, una de las cuales es accesible. La segunda zona, dividida por uno de los caminos centrales, dispone de otras 44, siendo una accesible. También dispone de 16 plazas para motos y aparcabicicletas.

La estructura del auditorio aprovecha el muro de contención agrícola en estado de ruina y se desmonta el terreno para levantar la sala al aire libre. Los técnicos municipales han elegido un diseño orgánico, para aprovechar el máximo la visualización desde todos los ángulos.

Terraza con vistas a Las Nieves

La plaza de la cafetería se localizará en la parte superior del muro de contención de mampostería. Aprovechando su mayor altura se genera un espacio a modo de plaza con una cafetería, cuya terraza ofrece vistas hacia Agaete y el Puerto de las Nieves. El centro hostelero contará con un diseño cuya cubierta evoca al mar.

El parque infantil se ha diseñado con una temática marina. El pavimento se decora a modo de una playa y mar, con conchas, viejas y pulpos. Entre ellos, una torre con toboganes a modo de faro, dos muelles que se asemejan a los barcos, columpios, un módulo con actividades varias y un balancín inclusivo.

La zona deportiva permitirá practicar modalidades como el baloncesto, voleibol y futbol, contando con un graderío.

Por otro lado, el skatepark se localizará junto al actual rocódromo, que se reformará. En la zona de patinaje se emplaza un área con los módulos del skatepark existente y otra línea con rampas en hormigón adaptadas al terreno para un patinaje más especializado.

A su vez, la zona biosaludable se levantará junto al área arbolada para aprovechar la sombra y contará con máquinas de ejercicios manuales, al mismo tiempo que se mueve a otro emplazamiento el actual módulo de calistenia y se crean espacios de ejercicios físicos.

Reutilización del agua de lluvia

La zona de lectura se localizará al sur del parque, donde hay menos actividades y se plantará vegetación de gran porte.

A su vez, el cauce del barranco se redefine a lo largo del parque en paralelo al camino circular y se canaliza por debajo de la entrada saliendo en las cercanías de la pista de petanca. También se proyecta un depósito al inicio del barranco en el parque en la zona sur, para almacenar el agua de lluvia para su reutilización en el riego del parque.

La zona de petanca se mantiene. Y el proyecto prevé una nueva plantación de árboles y especies autóctonos en distintas localizaciones del parque, trasplantándose la vegetación que se verá afectada por la nueva autovía de La Aldea.

Paneles solares

El proyecto de Las Candelarias incorpora placas solares para el autoabastecimiento energético. Y el actual parque de mascotas se desmonta y recoloca en la zona verde.

El proyecto que acaba de salir a concurso cuenta con un presupuesto inicial de 1.984.164 euros, y un plazo inicial de ejecución de 13 meses.