Arucas amplía el CEIP Domingo Rivero con un nuevo aulario infantil

El CEIP Domingo Rivero de Arucas renueva sus instalaciones con un nuevo aulario infantil. El colegio, situado en Cardones, contará con ocho nuevas aulas: tres destinadas a Educación Infantil, un aula sensorial, una de música, una polivalente, una biblioteca y otra dedicada a la radio. Este espacio podrá acoger a 55 niños y niñas del barrio, respondiendo así a una histórica reivindicación de las familias, según ha destacado el Consistorio. Estas obras dotarán al centro de unas instalaciones centralizadas que permiten la formación hasta sexto de primaria y que, en el futuro, podrá albergar un aula de dos años, facilitando la continuidad educativa.

Aulario de Infantil del CEIP Eduardo Rivero. / LP/DLP

El Ayuntamiento de Arucas y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias han celebrado la inauguración oficial del espacio, destacando la colaoración entre las administraciones y el esfuerzo de la comunidad educativa del centro de Cardones.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, quiso agradecer al consejero, Poli Suárez, su implicación desde el primer momento, incluso ante las dificultades que surgieron durante la obra. El primer edil también tuvo palabras de agradecimiento y felicitación para con toda la comunidad educativa y el alumnado. Por su parte, el delegado del área del Ejecutivo canario señaló que este nuevo aulario es señal de la apuesta de Arucas por la calidad educativa.