Arucas

Arucas amplía el CEIP Domingo Rivero con un nuevo aulario infantil

El espacio educativo incluye aulas de música, sensorial, biblioteca y radio, beneficiando a 55 niños y niñas del colegio

Inauguración del Aulario Infantil en el CEIP Domingo Rivero.

Inauguración del Aulario Infantil en el CEIP Domingo Rivero.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El CEIP Domingo Rivero de Arucas renueva sus instalaciones con un nuevo aulario infantil. El colegio, situado en Cardones, contará con ocho nuevas aulas: tres destinadas a Educación Infantil, un aula sensorial, una de música, una polivalente, una biblioteca y otra dedicada a la radio. Este espacio podrá acoger a 55 niños y niñas del barrio, respondiendo así a una histórica reivindicación de las familias, según ha destacado el Consistorio. Estas obras dotarán al centro de unas instalaciones centralizadas que permiten la formación hasta sexto de primaria y que, en el futuro, podrá albergar un aula de dos años, facilitando la continuidad educativa.

Aulario de Infantil del CEIP Eduardo Rivero.

Aulario de Infantil del CEIP Eduardo Rivero. / LP/DLP

El Ayuntamiento de Arucas y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias han celebrado la inauguración oficial del espacio, destacando la colaoración entre las administraciones y el esfuerzo de la comunidad educativa del centro de Cardones.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, quiso agradecer al consejero, Poli Suárez, su implicación desde el primer momento, incluso ante las dificultades que surgieron durante la obra. El primer edil también tuvo palabras de agradecimiento y felicitación para con toda la comunidad educativa y el alumnado. Por su parte, el delegado del área del Ejecutivo canario señaló que este nuevo aulario es señal de la apuesta de Arucas por la calidad educativa.

La Guardia Civil investiga en Tejeda al dueño de un perro fallecido tras ser abandonado a la intemperie durante un temporal

Javier Arencibia toma posesión como concejal en el grupo de gobierno de Valleseco

El mercadillo de Maspalomas se queda en el Parque Europeo tras recuperar el Ayuntamiento la titularidad del espacio

Arucas amplía el CEIP Domingo Rivero con un nuevo aulario infantil

Los grancanarios arrasan en tres horas con los bonos de consumo para comprar en locales pequeños

Doce colegios de Santa Lucía de Tirajana aprenden hábitos sostenibles y educación ambiental

El Cabildo de Gran Canaria rehabilita la casona del Aula de la Naturaleza de Osorio, en Teror, tras años de deterioro

El Cabildo de Gran Canaria destina dos millones de euros para fomentar el movimiento asociativo

