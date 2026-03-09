¿Por qué se llama así Arucas?

El ron da una pista. Arehucas no es solo uno de los símbolos más reconocibles del municipio, sino también una de las variantes más antiguas documentadas de su nombre. La marca ha conservado esa forma frente a la moderna, Arucas, que terminó imponiéndose. Ese nombre remite a uno de los asentamientos más antiguos de Gran Canaria, un lugar que también tuvo un papel destacado en la conquista castellana, ya que desde Arucas partió Juan Rejón y allí cayó Doramas años después ante las tropas de Pedro de Vera.

Varios yacimientos arqueológicos permiten afirmar que Arucas fue una zona de gran importancia para los indígenas del norte de la isla, tanta o incluso mayor que la que tendría para los castellanos siglos después.

Tras la conquista, Arucas comenzó a reorganizarse a inicios del siglo XVI con el reparto de tierras y aguas. La población creció en torno a la ermita de San Juan y a actividades como los ingenios azucareros, los cañaverales y las obras de regadío. Ese impulso económico trajo consigo un rápido crecimiento demográfico, que consolidó a Arucas como uno de los enclaves más destacados del norte.

En 1515 obtuvo el título de villa, al tiempo que la ermita de San Juan era elevada a parroquia. A lo largo del siglo se crearon además dos instituciones que marcarían el futuro de la zona durante siglos: la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas y el Mayorazgo de Arucas.

Fotografía antigua de la Fábrica de Ron Arehucas, entre 1920 y 1930. / Fedac

Con la decadencia del comercio del azúcar en los siglos XVII y XVIII, Arucas perdió protagonismo. El viñedo ocupó en parte el lugar del azúcar, aunque sin alcanzar una rentabilidad comparable, por lo que se extendieron también otros cultivos, como el trigo, el millo y las papas. Aun así, la fertilidad de su vega y su importante red hidráulica mantuvieron la relevancia del lugar.

En el siglo XIX, especialmente tras la desamortización, Arucas vivió un nuevo auge económico ligado a la cochinilla, al azúcar y al plátano. Ese ciclo impulsó su transformación urbana e industrial, favoreció la creación de la fábrica de Arehucas y contribuyó a la concesión del título de ciudad en 1894. En el siglo XX, el plátano siguió siendo su principal motor económico hasta los años setenta, cuando el sector servicios comenzó a ganar terreno.

¿De dónde viene y qué significa Arucas?

Si ya sabemos que Arehucas es una de las variantes más antiguas documentadas de este topónimo prehispánico, queda por aclarar qué significa y cuál es su origen. A partir de ahí aparecen las hipótesis que recoge el filólogo Maximiano Trapero en su Diccionario de toponimia de Canarias.

Hay que partir de una idea básica: no se conoce con certeza ni la forma original ni el significado primitivo de Arucas. La abundancia de variantes antiguas —entre ellas Arehucas, Areucas o Arefucas— sugiere que el nombre fue recogido de maneras muy diversas en la documentación y que no puede saberse con seguridad cuál de esas grafías representa mejor la forma que tenía entre los aborígenes. Por eso, cualquier interpretación debe entenderse como una hipótesis.

Una de las principales propuestas relaciona Arucas con voces bereberes asociadas a la idea de calor o de estar caliente. Otra lo conecta con la raíz bereber RKS, vinculada a la idea de esconder, por lo que el topónimo podría aludir a un lugar apartado, resguardado o escondido.

Existe también una interpretación aislada que traduce Arucas como «lugar de bendición», aunque carece del valor filológico de las anteriores.