Ayudas al pastoreo en montes y barrancos para reducir el riesgo de incendios

El Cabildo de Gran Canaria ha publicado una nueva licitación para que familias ganaderas de la isla participen en la gestión preventiva del territorio mediante pastoreo en zonas estratégicas de montes y barrancos públicos. La medida, integrada en la estrategia Gran Canaria Mosaico, plantea el pastoreo como un servicio ambiental remunerado: el ganado consume vegetación y contribuye a reducir la biomasa disponible, uno de los factores que favorecen la propagación de los grandes incendios forestales.

La convocatoria, difundida este 9 de marzo de 2026 en Gran Canaria, oferta 59 superficies de pastoreo que suman 2.701,68 hectáreas en distintos puntos de la isla seleccionados por su interés dentro de la planificación preventiva. El presupuesto anual asciende a 126.079,96 euros, con un valor estimado total de 378.239,88 euros para todo el periodo.

Contrato de tres años y continuidad del programa

Como novedad, la licitación fija un contrato de tres años (2026-2028). El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, señaló que el objetivo es aportar estabilidad a las explotaciones que se sumen al programa y reconocer su papel en la gestión del territorio, al actuar sobre la vegetación en puntos considerados estratégicos.

El Cabildo enmarca esta edición en la continuidad del modelo de pago por servicios ambientales: 2026 será el quinto año consecutivo en el que se remunera el pastoreo dentro de Gran Canaria Mosaico, una iniciativa iniciada en 2022, según la información difundida por la corporación insular.

Cómo se calcula la compensación

Las familias ganaderas recibirán una compensación económica en función de varios factores, entre ellos la superficie pastoreada, el tipo de vegetación y el carácter estratégico de la zona. El sistema distingue entre diferentes escenarios, desde áreas de pastizal hasta cauces de barrancos con presencia de cañaveral, donde cabras y ovejas se consideran especialmente útiles para actuar sobre la vegetación.

Las autorizaciones se adjudican mediante concurrencia pública. De acuerdo con el procedimiento descrito, quienes obtengan mayor puntuación podrán desarrollar el pastoreo en las superficies previamente definidas por los técnicos insulares.

El Cabildo vuelve a remunerar a las familias ganaderas por el pastoreo estratégico que reduce el riesgo de grandes incendios forestales / La Provincia

Apoyo para tramitar solicitudes y calendario del pastoreo

Durante el mes de marzo, las personas interesadas podrán acudir a La Granja Agrícola del Cabildo, donde el equipo técnico de Gran Canaria Mosaico ofrecerá apoyo para presentar la documentación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez adjudicadas las superficies, el calendario contempla dos momentos de referencia para la ejecución del pastoreo: el 30 de junio y el 1 de octubre. La convocatoria prevé una bonificación para aquellas explotaciones que completen el trabajo antes del 30 de junio, al coincidir con la fase previa a la época de mayor riesgo de grandes incendios forestales.

Antecedentes y marco de 2026

En la convocatoria de 2025, según los datos del Cabildo, 34 familias ganaderas resultaron adjudicatarias y gestionaron 2.269 hectáreas en montes y barrancos públicos mediante este sistema de pago por servicios ambientales.

La licitación de 2026 se vincula además con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, una conmemoración orientada a reconocer el papel de las comunidades ganaderas en la gestión sostenible del territorio y la conservación de la biodiversidad. En el caso de Gran Canaria, el Cabildo subraya que el pastoreo extensivo contribuye a mantener la actividad rural y a favorecer paisajes en mosaico ,con usos agrícolas, ganaderos y forestales, que introducen discontinuidades en la vegetación y pueden dificultar la propagación del fuego.