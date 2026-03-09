El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana impulsa la inserción laboral de 65 personas en situación de vulnerabilidad

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana impulsó durante 2025 la inserción laboral de 65 personas en situación de vulnerabilidad a través de programas de acompañamiento sociolaboral desarrollados en colaboración con entidades sociales y empresas del municipio. Entre estas iniciativas se encuentra el proyecto LaboraRed Tejiendo Futuro, iniciado en julio de 2025 con el objetivo de trabajar con personas usuarias de los Servicios Sociales para mejorar su formación y facilitar su acceso al mercado laboral. Este programa ha permitido atender a 40 personas derivadas desde los servicios sociales municipales, de las cuales cuatro lograron incorporarse al mercado laboral mediante contratos a tiempo completo: tres procedentes del ámbito de la Unidad de Trabajo Social del Castillo del Romeral y una en San Fernando.

El modelo de intervención del programa combina el acompañamiento individual con el trabajo comunitario. Según explica el Consistorio en una nota, cada participante inicia el proceso con un diagnóstico laboral que analiza su situación social, formativa y profesional mediante entrevistas y cuestionarios. A partir de esta evaluación se diseñan itinerarios personalizados que incluyen formación, orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

«Transformar situaciones de vulnerabilidad en empleo»

De forma paralela, la colaboración con Cruz Roja ha permitido ampliar las acciones de inserción laboral en el municipio. Durante 2024 se atendió a 116 personas a través de itinerarios de orientación laboral, en su mayoría derivadas desde los servicios sociales municipales. De ellas, 85 completaron procesos formativos con talleres, charlas y cursos relacionados con sectores como comercio, logística, hostelería y servicios a la comunidad. Como resultado, 34 personas accedieron a un empleo ese año.

En 2025 el programa continuó con la participación de 97 personas atendidas, de las que 55 desarrollaron su itinerario de inserción mediante acciones formativas vinculadas a sectores con demanda de empleo. En ese periodo el programa concluyó con la inserción laboral de 27 personas.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que «la inserción laboral es una herramienta clave para que las personas recuperen su autonomía y participen activamente en la vida social y económica del municipio» y añadió que este tipo de programas permite transformar situaciones de vulnerabilidad en oportunidades de empleo.

El concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, indicó que «nuestro objetivo es que ninguna persona que atraviese una situación de vulnerabilidad quede fuera de las oportunidades que ofrece el empleo y la formación» y destacó el trabajo realizado desde el área para acompañar a las personas en sus procesos de inserción laboral.