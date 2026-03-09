El Bentayga sorprende a los arqueólogos: una piedra usada como hoz cambia lo que se sabía sobre los antiguos canarios

Un equipo de investigadores ha hallado en el Roque Bentayga, en Tejeda (Gran Canaria) una herramienta de piedra que pudo ser utilizada para cosechar cereales, un descubrimiento que aporta la primera evidencia directa de esta práctica agrícola en la arqueología prehispánica de las Islas Canarias.

El hallazgo forma parte del estudio científico “Más que almacenamiento: un análisis funcional de la industria lítica asociada con el complejo de cuevas C008 en Bentayga, Gran Canaria”, publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports. La investigación analiza las herramientas de piedra recuperadas en un enclave arqueológico fechado entre los siglos X y XIII después de Cristo.

Los investigadores identificaron una lasca retocada de basalto que presenta huellas microscópicas compatibles con el corte de tallos de cereal, lo que sugiere que pudo utilizarse como una especie de hoz para segar cultivos. Según el estudio, “un implemento de basalto con huellas de uso consistentes con la cosecha de cereales representa la primera evidencia directa de esta actividad en el registro arqueológico de las Islas Canarias”.

El trabajo, firmado por las investigadoras Idaira Brito y Amelia Rodríguez, junto a Jonathan Santana, Jacob Morales y otros especialistas, analiza 46 herramientas líticas, de las cuales 23 presentan marcas de uso. Entre ellas destacan picos de traquita utilizados para excavar cavidades en la toba volcánica, lascas de basalto empleadas para trabajar pieles o cortar materiales, y filos de distintas rocas volcánicas que fueron utilizados hace más de 900 años para procesar alimentos.

Restos de tallos de cereal del Complejo 2, en C008, Bentayga, con detalle de la parte superior. / Brito-Abrante et al. - Journal of Archaeological Science: Reports 71 (2026) 105668

Herramientas para agricultura, construcción y trabajo de pieles

El estudio analizó una colección de herramientas líticas fabricadas con rocas volcánicas como basalto, fonolita, traquita u obsidiana. El análisis funcional reveló que no tenían un único uso, sino que formaban parte de un sistema productivo complejo.

Las huellas microscópicas muestran que algunas herramientas se emplearon para procesar plantas, otras para trabajar pieles y algunas para excavar o modificar la estructura de las cuevas. En el caso de los picos de piedra, los investigadores identificaron marcas de percusión utilizadas para excavar cavidades en la toba volcánica y dar forma a los silos donde se almacenaban los cereales.

De granero a lugar de enterramiento

El complejo de cuevas tuvo además dos fases de ocupación distintas. Entre los siglos X y XIII se utilizó principalmente como granero. Posteriormente, entre los siglos XII y XIII, el espacio fue reutilizado como lugar de enterramiento colectivo, donde se depositaban cuerpos amortajados con pieles y juncos.

Las marcas de uso detectadas en algunas herramientas sugieren que en esta segunda etapa pudieron emplearse para preparar los cuerpos o trabajar fibras y pieles utilizadas en las mortajas funerarias.

Los investigadores consideran poco probable que las herramientas fueran depositadas como ofrendas rituales, y creen más plausible que se utilizaran directamente en el lugar para procesar cereales, alimentos o materiales asociados a las prácticas funerarias.

Rastros de uso relacionados con el trabajo de la piel / Brito-Abrante et al. - Journal of Archaeological Science: Reports 71 (2026) 105668

Tecnología adaptada a un territorio sin metales

Los antiguos pobladores de Canarias, procedentes del noroeste de África, colonizaron las islas en tiempos del Imperio Romano, pero al quedar aislados del continente tuvieron que adaptarse a un territorio sin metales aprovechables. La ausencia de hierro o de minerales con los que fabricar bronce obligó a desarrollar una tecnología basada en la talla de piedra volcánica.

Materiales como el basalto, la traquita, la fonolita o la obsidiana fueron utilizados para fabricar cuchillos, raspadores, picos y otras herramientas. Colecciones de estos útiles se conservan hoy en instituciones como El Museo Canario o el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, aunque ninguna había documentado hasta ahora una herramienta utilizada como hoz para cosechar cereal.

Hasta el momento, las crónicas de la época de la conquista señalaban que los antiguos canarios recogían los cereales arrancando la planta completa del suelo o separando manualmente las espigas de la paja. El descubrimiento de esta lasca de basalto abre la posibilidad de que existieran otros métodos de recolección y procesamiento de cultivos no documentados hasta ahora.

El hallazgo amplía el conocimiento sobre las técnicas agrícolas y la vida cotidiana de los antiguos canarios, y aporta nuevas pistas sobre cómo estas sociedades adaptaron su tecnología a un territorio volcánico sin recursos metálicos.