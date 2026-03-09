Los grancanarios arrasan en tres horas con los bonos de consumo para comprar en locales pequeños

Un total de 20.000 bonos de consumo para comprar en 421 comercios de proximidad en Gran Canaria se han agotado en unas tres horas. Los descuentos podrán utilizarse durante un periodo máximo de dos meses a través de un código QR. El programa, dotado con 500.000 euros e impulsado por el Cabildo en colaboración con la Cámara de Comercio, tiene como objetivo fomentar las compras durante los meses de menor actividad.

Cada bono está dotado con 50 euros, de los que el Cabildo aporta 25 euros, mientras que el resto lo aporta el consumidor. En total, la ayuda pública de la Corporación Insular está limitada a los 100 euros para un máximo de cuatro bonos por persona. Y cada comercio adherido puede canjear hasta 5.000 euros.

La medida está dirigida a autónomos y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en la Isla, excluyendo grandes superficies y los establecimiento de venta de tabaco, loterías, recargas, servicios digitales o tarjetas regalo. La Cámara de Comercio de Gran Canaria actúa como entidad gestora del programa, encargándose de la validación y del abono a los comercios en un plazo máximo de quince días tras el canje de los bonos.

Evaluar y planificar

"Lo que queríamos cuando establecimos este bono de consumo era que respondiera realmente a las necesidades del comercio y estamos contentos de que haya habido esta respuesta", ha reconocido Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.

En este sentido, Alonso recuerda que para lanzar este descuento se realizó un estudio para determinar que "la peor época" para el comercio minoritas discurre entre las rebajas de invierno y las de verano. Por ello, "en el Observatorio de Comercio de Gran Canaria, donde está representado el sector y los ayuntamientos de la isla, decidimos poner el bono de consumo en estas fechas. Fue una financiación con remanentes del año pasado y lo hicimos así para que llegase a esta fecha concreta", agrega.

A pesar del éxito de la iniciativa, enmarcada en la estrategia de apoyo al comercio minorista, que desde 2015 ha movilizado más de 25 millones de euros en modernización de zonas comerciales abiertas y otros 2,5 millones en acciones de dinamización, Alonso descarta una ampliación de la financiación para este año. "Tenemos previsto evaluar esta acción y planificar de cara al año que viene", aclara.