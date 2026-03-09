El Cabildo de Gran Canaria destina dos millones de euros para fomentar el movimiento asociativo

El Cabildo de Gran Canaria destinará dos millones de euros a fomentar el movimiento asociativo y la convivencia ciudadana en la isla. La institución financiará los gastos corrientes derivados de las actividades que desarrollen determinadas entidades para impulsar la participación ciudadana y fortalecer el tejido asociativo, así como las inversiones que realicen estos colectivos para mejorar sus recursos y equipamientos.

Podrán optar a estas subvenciones asociaciones, federaciones y confederaciones de vecinos, asociaciones de personas mayores, sociedades deportivas sin ánimo de lucro, agrupaciones folclóricas, patronatos o comisiones de fiestas que desarrollen actividades dentro del ámbito establecido en la convocatoria. También podrán ser beneficiarias aquellas entidades sin ánimo de lucro que acrediten en sus estatutos que entre sus fines se encuentran la realización de actividades vecinales, iniciativas vinculadas a la tercera edad o actuaciones dirigidas a promover el folclore y las tradiciones de la isla.

Las entidades interesadas deberán presentar su solicitud por medios electrónicos, junto con la documentación correspondiente, en el plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de formalización del convenio con la entidad colaboradora encargada de gestionar la convocatoria.

Actividades subvencionables

En concreto, los fondos cubrirán la organización de actos populares vinculados a la conservación y difusión de las tradiciones de Gran Canaria, así como actividades que favorezcan la integración de otras comunidades en el folclore y la cultura locales. También podrán financiarse cursos, talleres y jornadas, además de actividades culturales, formativas, educativas o deportivas que contribuyan a reforzar la convivencia y la participación vecinal.

Dentro de esta línea se incluyen gastos de funcionamiento relacionados con la actividad habitual de las asociaciones, como reparaciones de equipos de oficina, pequeñas obras de mantenimiento en las sedes sociales —como trabajos de pintura o arreglos menores—, además de los costes de limpieza de los locales. Del mismo modo, podrán subvencionarse suministros básicos como electricidad, agua, teléfono fijo o acceso a internet, el alquiler del local social y otros gastos vinculados a la actividad diaria de las entidades. En estos casos, las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del coste del proyecto o actividad, con un límite máximo de 6.500 euros por beneficiario.

Mejora de locales sociales

La segunda línea de subvenciones se dirige a apoyar inversiones de las asociaciones y entidades. Entre los gastos subvencionables figuran la compra de vestuario para agrupaciones folclóricas, mobiliario, equipos informáticos y otros materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades. También se contempla la financiación de proyectos relacionados con la conectividad digital, como la instalación de acceso a internet o la creación de páginas web destinadas a dinamizar la actividad asociativa.

Noticias relacionadas

Asimismo, las ayudas podrán destinarse a trabajos de acondicionamiento de locales sociales, tanto en su interior como en el exterior, con el objetivo de mejorar aspectos como la seguridad, accesibilidad y salubridad, así como la eliminación de barreras arquitectónicas. En esta modalidad también se podrá subvencionar hasta el 100% del presupuesto, con un máximo de 12.000 euros por entidad.