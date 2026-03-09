El Cabildo de Gran Canaria rehabilita la casona del Aula de la Naturaleza de Osorio, en Teror, tras años de deterioro

Las humedades, las filtraciones en cubiertas y paredes y diversos problemas estructurales llevan años marcando el progresivo deterioro de la casona del Aula de la Naturaleza de Osorio, en Teror. Esta situación afecta al normal desarrollo de las actividades educativas y de estancia que se realizan en el inmueble, destinado a acoger programas vinculados al conocimiento de la naturaleza y a la divulgación ambiental. Cada año, escolares y colectivos visitan estas instalaciones para participar en iniciativas formativas relacionadas con la riqueza forestal de la finca de Osorio, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Gran Canaria.

Ante esta situación, el Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación las obras de rehabilitación de la casona con un presupuesto de 802.018 euros. La actuación tiene como objetivo frenar el deterioro del inmueble, mejorar su accesibilidad y preservar su valor arquitectónico. El contrato, que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un valor estimado de 749.549 euros y un plazo de ejecución de doce meses desde el inicio de los trabajos. Si se cumplen las previsiones administrativas, las obras podrían comenzar a partir del 1 de junio de 2026.

Restauración de cubiertas

Las obras previstas se centran principalmente en la restauración de las cubiertas inclinadas y planas del edificio, con actuaciones en la estructura y la impermeabilización para evitar filtraciones y daños en el interior del inmueble. El proyecto contempla además la formación de nuevas pendientes que faciliten la evacuación del agua de lluvia, así como la instalación de sistemas de protección frente a la humedad.

Además de la cubierta, la rehabilitación incluirá trabajos de mantenimiento y mejora en distintos elementos constructivos del edificio. Entre ellos figuran la reparación de carpinterías, la restauración de paramentos exteriores y balcones y la renovación de algunos acabados interiores y pavimentos. También se prevé la retirada de instalaciones deterioradas y la sustitución de elementos en mal estado para garantizar la seguridad y funcionalidad del inmueble.

El objetivo de la intervención es no solo asegurar la estabilidad del edificio, sino también mejorar la calidad estética y paisajística de unas instalaciones integradas en un entorno natural de alto valor ambiental.

Los últimos trabajos relevantes en las cubiertas del edificio se realizaron en 2014, dentro de un proyecto vinculado a la prevención de riesgos laborales en la finca. Desde entonces, el paso del tiempo y las condiciones climáticas han provocado un deterioro progresivo que hace necesaria ahora una intervención integral para garantizar su conservación.

Accesibilidad

La actuación incorporará igualmente mejoras de accesibilidad, mediante la adaptación de accesos y baños a la normativa vigente, así como una reorganización de los espacios del albergue y de las zonas destinadas a personal y visitantes.

La adjudicación del contrato se basará principalmente en la oferta económica, que podrá obtener hasta 70 puntos en la valoración final. El pliego también establece condiciones relacionadas con la gestión selectiva de los residuos generados durante la obra, con el objetivo de reducir su impacto ambiental.