El carnaval de Maspalomas arranca con la actuación de Falete y Pepe Benavente en la Gran Dama

Los carnavales de Gran Canaria aún tienen mucha fiesta por delante. Aunque el telón ya cayó en la capital, varios municipios de la isla continúan celebrando sus carnestolendas con un programa cargado de espectáculos y tradiciones. Maspalomas dará este martes el pistoletazo de salida a sus fiestas. Entre los momentos más esperados destaca la gala de la Gran Dama, que contará con la actuación de Falete y de Pepe Benavente. El programa también incluirá citas tan populares como la gala turística, la divertida gala canina y numerosas jornadas festivas al aire libre. Mientras tanto, el carnaval de Telde vive ya su momento álgido y el cartel de la gala drag suma este año al artista Drag Ácrux. A ello se suman otros actos emblemáticos como la carrera de tacones, la simbólica Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma y la gran cabalgata, que recorrerá las calles del municipio. Por su parte en la programación de Sanra Lucía de Tirajana destacan el carnaval tradicional y las populares noches de fiesta.

El sur de la isla comenzará esta misma semana a llenarse de color, música y diversión. El primer gran guiño carnavalero llegará con la tradicional carroza anunciadora, que recorrerá este martes las principales calles del municipio. El miércoles tendrá lugar la presentación de las candidatas y la programación continuará el jueves con uno de los actos más esperados: la gala de la Gran Dama, que se celebrará a las 20:30 horas y contará con la actuación estelar del cantante Falete y Pepe Benavente.

La batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma llenará este jueves el barrio de San Gregorio de tradición y color

Otros municipios en fiestas

El próximo jueves el barrio de San Gregorio, en Telde, acogerá a partir de las 17:00 horas la divertida carrera de tacones. Ya por la noche, a las 20:00 horas, el mismo barrio será testigo de la tradicional batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma. La esperada gala drag queen se celebrará el viernes a las 21:00 horas en el Parque Urbano de San Juan. El espectáculo ya cuenta con algunos protagonistas confirmados, entre ellos Drag Ácrux y Drag Vulcano.

Santa Lucía de Tirajana también está de fiesta. El viernes el Teatro Víctor Jara acogerá la gala drag, que coincidirá en la misma jornada con la que se celebrará en Telde. La fiesta continuará el sábado con ritmo latino en la plaza de San Rafael, donde tendrá lugar la Noche Latina con las actuaciones de Edwin Rivera y el grupo Leyenda Joven.