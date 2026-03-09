Los cinco quesos que más sorprendieron en la Feria Europea del Queso de Gran Canaria

La IX Feria Europea del Queso contó con la participación de 30 queserías de Canarias, además de otras procedentes de Baleares, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia, así como de ganaderos de Portugal e Italia, países invitados en esta edición.

Asimismo, en la presentación participaron asociaciones como Asoquegran y Proquenor, y el acto incluyó un homenaje y la entrega de reconocimientos, con motivo de la conmemoración del 8M, a más de una veintena de mujeres de La Aldea y de otros municipios de Gran Canaria dedicadas a la actividad agroalimentaria. Durante el fin de semana, la feria permitió disfrutar de quesos de todo tipo, color y sabor.

Los últimos kilos de TASartesano

Los últimos kilos de TASartesano / LP/DLP

Estos dos pedazos de queso de la marca TASartesano de la imagen quizás sea la última vez que los vean. La quesería que regentaban Joaquín Suárez y su mujer, Victoria Lewis, cerró hace un año y su hijo Antonio decidió llevar los últimos 25 kilos que quedaban en casa a esta feria. Con su cierre acaban 50 años de dedicación a los animales y a esta forma de elaborar de forma artesanal. Esta joya gastronómica es un queso duro de 21 meses hecho con cuajo natural . Quedaba muy poco tras el primer día de feria. Antonio reconoce que le da pena el cierre, y a la vez se alegra por su padre, «que merece un descanso tras una vida dedicada al ganado y al queso».

Con chorizo de Teror

Con chorizo de Teror / LP/DLP

Soraya Sánchez, de la quesería Arquegran Agüimes, confiesa que la idea de juntar ambos productos en su industria se le ocurrió caminando a ver a la virgen de Pino. Cuenta que cuando le comentó el asunto a su marido, Sergio Reyes, no le convenció. Ahora es lo que más vende en las ferias y eso les ha llevado a patentar la receta. Soraya dice que había personas que ya usaban esta preparación en bocadillos, chorizo de Teror acompañado de queso, y ellos lo han unificado, «tiene el sabor de ambas cosas y a la gente le gusta mucho», asegura. Otras de sus especialidades son el de tuno indio, por dentro y por fuera, finas yerbas y media flor.

Manteca, romero y tomillo

Manteca, romero y tomillo / LP/DLP

Juan González viene a esta feria desde Málaga con su marca El Pastor del Torcal (Antequera) para ofrecer el queso con manteca, romero y tomillo, que fue medalla de plata en el campeonato del mundo del año pasado celebrado en Suiza. «Nuestros productos son marinados de la misma manera y con la misma materia prima, con lo cual el sabor es muy intenso», explica el ganadero que es la cuarta vez que participa en Canarias y asegura que quiere continuar viniendo. Otro de los quesos que trae a La Aldea es el de flores con miel y pétalos de rosas y jazmín, que han conseguido dos medallas de oro en Francia y la de oro a nivel mundial.

El ‘panqueso’ de Macarena

El ‘panqueso’ de Macarena / LP/DLP

Una época con mucha producción y con todos los moldes ocupados fue el origen de este producto que ofrece la quesería Artesanal del Rosario, de Agaete. Macarena Rosario Expósito, su dueña, decidió bautizarlo como ‘panqueso’ «por su parecido en la forma al pan de puño». Se elabora con mezcla de vaca y cabra, «pero en realidad está hecho usando un paño y la propia gravedad», afirma la ganadera, que explica que «el efecto de la gravedad hace que el queso vaya desuerando, lo que ocurre es que tiene un prensado más largo porque se hace de forma natural, eso hace que también se quede un poco más seco y hay gente que le gusta así».

La garantía del Cortijo de Pavón

La garantía del Cortijo de Pavón / LP/DLP

El Cortijo de Pavón, con Denominación de Origen Protegida Queso de Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía, guarda la garantía de su propia marca. María Belén Mendoza defiende que «existimos desde hace cuatro generaciones». Se elabora con leche cruda pura de oveja que sale de un ganado transhumante. En una breve clase magistral, la ganadera explica que la diferencia entre el queso de cabra y el de oveja es mucha. «El de cabra es menos graso, más sano, pero en sabor y texturas es más intenso. El de oveja es más graso y su sabor es más suave y mantequoso. Si los mezclas sale un queso increíble», asegura.