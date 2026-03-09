El Concurso de Piano Pedro Espinosa corona a Kejelmajer y Rebstock en una edición con doble victoria en Gáldar

La XXVII edición del Concurso de Piano Pedro Espinosa, celebrada este fin de semana en el Teatro Consistorial de Gáldar, concluyó con la pianista argentina Oriana Kejelmajer como ganadora del premio internacional, y con el joven tinerfeño Noah Eliott Breeze Rebstock como vencedor de la nueva modalidad regional 2026. El certamen estuvo organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Julio Mateo Castillo, en colaboración con la Fundación García Esteban.

En la final internacional, celebrada el sábado, compitieron Oriana Kejelmajer (Argentina), Tsisiana Kikabidze (Georgia), Isaac Martínez Mederos (España), Jooyung Park (Corea) y Mihail Tolstov (Ucrania). Tras las actuaciones, el jurado concedió a Kejelmajer el primer premio, dotado con 4.000 euros. Además, el Premio Pedro Espinosa al Mejor Pianista Canario, con 3.000 euros, fue para el grancanario Isaac Martínez Mederos.

El Premio del Público, decidido por votación de los asistentes, recayó ex aequo en Mihail Tolstov e Isaac Martínez Mederos, mientras que el reconocimiento a la mejor interpretación de música española quedó desierto tras la deliberación del jurado.

Doble victoria en Gáldar: premio internacional y modalidad regiona

Como novedad, esta edición incorporó un premio extraordinario otorgado por el productor musical Luis Soler, que consistirá en la producción de una grabación profesional para la ganadora. La organización señaló que la retransmisión en streaming impulsada por el Ayuntamiento ha contribuido a ampliar el seguimiento del concurso y a reforzar su proyección fuera de las islas.

El jurado destacó el alto nivel artístico de los participantes y recordó que en esta convocatoria se recibieron más de treinta solicitudes de distintos países. Durante la deliberación del sábado, el público asistente pudo disfrutar de una proyección audiovisual en recuerdo del maestro Pedro Espinosa, acompañada por música en directo como homenaje al músico, Hijo Predilecto de la ciudad.

En paralelo a la edición internacional, el certamen celebró el domingo por primera vez una modalidad regional dirigida a jóvenes canarios de entre 12 y 18 años. El primer premio fue para Noah Eliott Breeze Rebstock, de Güímar (Tenerife), y el segundo premio para Romarey Cabrera Hernández, de San Cristóbal de La Laguna. El premio extraordinario a la mejor interpretación de música española, concedido por la Fundación García Esteban, fue para Violeta Muñoz Romero, de El Sauzal, y el Premio del Público en esta modalidad lo obtuvo Marina García Roque, de Gáldar. El jurado entregó además diplomas de participación a Víctor Constadinov Petrov y Silvia Vega Molina.

XXVII Concurso de Piano Pedro Espinosa / La Provincia

Durante la clausura, la Fundación García Esteban explicó que la incorporación de esta modalidad regional responde a que el concurso pasará a celebrarse con carácter bianual, y que el próximo año se organizará una edición específica para jóvenes pianistas canarios con distintas modalidades, orientada a potenciar el talento musical de las islas y facilitar el salto posterior al concurso internacional.

Por su parte, Julio Mateo Castillo agradeció el trabajo de todas las personas que han sostenido el certamen durante sus 27 ediciones y señaló que la retransmisión en streaming ha contribuido a ampliar su alcance. El concejal también recordó el esfuerzo realizado para recuperar el concurso, interrumpido tras la crisis económica de 2007-2008, y remarcó la vocación original del certamen: apoyar al talento canario y abrir oportunidades a intérpretes que desarrollan su carrera en las islas.

El Concurso de Piano Pedro Espinosa, reactivado por el Ayuntamiento en 2023, fue creado en 1982 y se celebró de forma ininterrumpida hasta 2006, impulsando la carrera de numerosos músicos canarios. En esta nueva etapa, el Ayuntamiento y la Fundación García Esteban buscan mantener vivo el legado del maestro Pedro Espinosa y consolidar a Gáldar como referente cultural y musical.