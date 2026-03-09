Condenada por intrusismo una peluquera de Maspalomas que realizaba tratamientos de medicina estética sin la titulación

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena de un año y dos meses de prisión por intrusismo para una peluquera y esteticista de Maspalomas que realizaba tratamientos médicos sin contar con la titulación necesaria. En concreto, la propietaria del centro estético La Monet ofertaba procedimientos con ácido hialurónico reticulado para la higiene facial y la eliminación de manchas en la piel o del acné y empleaba un lápiz con microagujas que implicaba la penetración en la dermis, lo que causaba enrojecimientos en la piel de sus clientes.

La acusada realizaba estos tratamientos sin estar colegiada en el Colegio Oficial de Médicos y careciendo de cualquier titulación sanitaria o profesional en medicina estética. Para ello, publicitaba la prestación de los servicios a través de las redes sociales y de internet, sin llegar a identificarse como doctora.

La empresa que regentaba junto a otro socio desde 2020 se encuentra en trámite de disolución. Fue precisamente su compañero, que ejercía como enfermero, quien reveló las irregularidades. Según su declaración, la encausada le pidió que grabara un vídeo para promocionar el negocio donde aplicaba la técnica del dermapen para rellenar arrugas a un cliente.

Técnicas que solo puede aplicar un médico

El testigo se preocupó al ver cómo le salía sangre al usuario y se lo comentó a un médico del hospital donde trabajaba, que le explicó que eso era una "barbaridad". Por tanto, decidió confrontar a la mujer e indicarle que esas técnicas solo las podía aplicar un médico, pero ella no quería dejarlo, por lo que en agosto de 2020 perdieron el contacto.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria determinó en primera instancia que el "afán por denunciar" de su compañero era para evitar las posibles consecuencias de la mala praxis de la acusada en el centro de estética que él mismo también regentaba y no por una enemistad previa entre ambos.

Llegó a acudir al centro para comprobar si era cierto que la peluquera ofertaba estos servicios una detective privada que simuló que quería someterse al dermapen, pidiéndole información sobre el proceso. La encausada le explicó en ese momento cómo funcionaba y llevó a cabo el tratamiento con la detective, que salió del local con la piel enrojecida.

La acusada recurrió bajo el argumento de que el material que empleó no es de uso médico

También declaró una perita, la secretaria general del Colegio Oficial de Médicos, que aclaró que esta técnica se usa en medicina estética y causa inflamaciones inducidas para que la piel absorba las sustancias que le suministran. Indicó que este procedimiento debe aplicarse por un profesional médico, que debe valorar si es adecuado, analizar la historia clínica de la paciente por si presentara enfermedades que no lo aconsejasen e informar de los riesgos y beneficios.

"No hay duda que la encausada aplicó técnicas de tratamiento de belleza a través de un lápiz con cabezal de microagujas que penetraban en la dermis de la cara de sus clientes, ejerciendo por tanto, funciones propias de una profesión, de médico, cuya titulación no posee", resolvió la magistrada.

Grabaciones de los tratamientos

La encausada recurrió la sentencia ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial bajo el argumento de que el material que empleó no es de uso médico y que las agujas no excedían de 1,5 milímetros. Su defensa argumentó que no había pruebas de que realizara inyecciones subcutáneas que produjeran lesiones o daños a sus clientes, pues alegaba que la declaración de la perita estaba condicionada por la información que se le aportó para el informe.

Sin embargo, el tribunal recoge que el dispositivo que empleó podía alcanzar una profundidad de 2,5 milímetros y considera que por la forma en que lo empleó la acusada y que se recoge en las grabaciones sí que penetró en la dermis. Tras analizar las imágenes, concluye que pasa de un mero tratamiento estético al observarse cómo aplica las agujas tras extender por el rostro ácido hialurónico hasta provocar el sangrado del paciente.

En uno de los vídeos, además, se muestra cómo le inyecta el producto directamente para intentar que los labios queden al mismo nivel, lo que al implicar un relleno subcutáneo requiere de la correspondiente habilitación sanitaria. El fallo solo es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.