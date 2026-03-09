Santa Lucía de Tirajana
Doce colegios de Santa Lucía de Tirajana aprenden hábitos sostenibles y educación ambiental
El municipio refuerza la formación en compostaje y huertos escolares para involucrar a alumnos, familias y docentes en la conservación del medioambiente
El proyecto ‘Santa Lucía Educa en Sostenibilidad’ celebra su quinta edición con la participación de 12 centros educativos del municipio. La iniciativa busca concienciar a alumnos y familias sobre la importancia del cuidado del medioambiente, fomentar la correcta separación de residuos, el uso responsable de los contenedores de reciclaje y el aprendizaje activo a través de huertos escolares. Una de las principales novedades de esta edición es la formación específica para el profesorado orientada a diseñar, implementar y mantener el huerto escolar según la realidad de cada centro. La primera sesión incluyó la entrega de material de apoyo, como aireadores y sacos de compost, reforzando la relación entre compostaje y huerto como espacios de aprendizaje práctico, transversal y contextualizado.
Economía circular
El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana destaca que esta iniciativa refleja su compromiso con la educación transformadora y la sostenibilidad, promoviendo la economía circular y el aprendizaje en contacto con la tierra como pilares para construir un municipio más responsable con el medioambiente. El programa cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y es ejecutado por Nature Canariensis.
