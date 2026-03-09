Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Lucía de Tirajana

Doce colegios de Santa Lucía de Tirajana aprenden hábitos sostenibles y educación ambiental

El municipio refuerza la formación en compostaje y huertos escolares para involucrar a alumnos, familias y docentes en la conservación del medioambiente

Alumnos de Santa Lucía de Tirajana durante la formación

Alumnos de Santa Lucía de Tirajana durante la formación / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto ‘Santa Lucía Educa en Sostenibilidad’ celebra su quinta edición con la participación de 12 centros educativos del municipio. La iniciativa busca concienciar a alumnos y familias sobre la importancia del cuidado del medioambiente, fomentar la correcta separación de residuos, el uso responsable de los contenedores de reciclaje y el aprendizaje activo a través de huertos escolares. Una de las principales novedades de esta edición es la formación específica para el profesorado orientada a diseñar, implementar y mantener el huerto escolar según la realidad de cada centro. La primera sesión incluyó la entrega de material de apoyo, como aireadores y sacos de compost, reforzando la relación entre compostaje y huerto como espacios de aprendizaje práctico, transversal y contextualizado.

Economía circular

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana destaca que esta iniciativa refleja su compromiso con la educación transformadora y la sostenibilidad, promoviendo la economía circular y el aprendizaje en contacto con la tierra como pilares para construir un municipio más responsable con el medioambiente. El programa cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria y es ejecutado por Nature Canariensis.

TEMAS

