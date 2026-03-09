Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La educación vial llega a las aulas de Primaria de Mogán

La formación incluye tres sesiones teóricas y un circuito práctico impartido por la Policía Local en los centros educativos del municipio

III Jornadas de Seguridad Vial de Mogán en el CEO Motor Grande.

III Jornadas de Seguridad Vial de Mogán en el CEO Motor Grande. / LP/DLP

El alumnado de 2º, 4º y 6º de Primaria del municipio de Mogán participa en las III Jornadas de Educación Vial, un proyecto impulsado por la Concejalía de Educación en colaboración con la Policía Local. Desde el pasado mes de febrero y durante el presente marzo, todos los centros educativos del municipio que cursan Primaria - a excepción del CEIP Playa de Mogán - han participado en este proyecto que tiene como objetivo dar a conocer desde muy temprana edad la normativa tanto como peatones, como cuando van en bicicleta o en patinete.

Las Jornadas de Educación Vial consta de tres sesiones teóricas y una práctica por cada curso participante. Según explica el Consistorio, en esta última, los niños y niñas realizan un circuito instalado en el patio del centro educativo, donde refuerzan conceptos y demuestran lo aprendido. Al concluir la formación, el estudiantado recibe un diploma al concluir las sesiones y una “placa policial”.

Seguridad vial de los menores

Una de las agentes de la Policía Local de Mogán que imparte tanto las sesiones teóricas como prácticas, Teresa González, ha explicado que en las charlas enseñan, entre otros, «las señales de prioridad tanto como para peatones como conductores». Así, en el circuito práctico los y las participantes van intercambio los roles entre peatones, conductores y agentes.

Por su parte, la concejala de Educación, Emily Quintana, explica que «es de suma importancia trabajar la seguridad vial a través de las administraciones públicas para ayudar a los menores a conocer, desde muy temprana edad, la normativa». Asimismo, ha agradecido la implicación de los agentes de la Policía Local, Raúl Ravelo y Teresa González, así como de los centros educativos que participan y continúan apostando por el proyecto.

