La Guardia Civil investiga en Tejeda al dueño de un perro fallecido tras ser abandonado a la intemperie durante un temporal

El maltrato animal de las Islas firma un nuevo capítulo negro. La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas investigó a una persona como presunto autor de un delito de abandono animal, tras la muerte de su perro por haber sido dejado encadenado a la intemperie durante un temporal en Tejeda.

El can fue encontrado por dos senderistas que pasaban por la zona en un estado próximo a la muerte, atado con una cadena en el exterior, días después de una gran tormenta que azotó Gran Canaria. Al no poder localizar a su propietario, los excursionistas lo trasladaron rápidamente a un centro veterinario en el que falleció finalmente debido al estado tan débil con el que llegó.

El puesto de la Guardia Civil de Tejeda fue informado de los hechos mediante la denuncia que los senderistas realizaron tras localizar al perro. Previo traspaso de competencias al Seprona, comenzaron las gestiones oportunas para identificar a su dueño, la causa de la muerte del animal y los motivos de la misma.

Atado a su suerte

Los hechos se remontan al 19 de diciembre, en el momento en el que los senderistas descubrieron a un perro atado a la intemperie. El mal estado en el que se encontraba el animal les hizo creer, en un primer instante, que ya había fallecido, pero descubrieron al examinarlo leves signos de vida que les hicieron trasladarlo a un centro veterinario de la capital.

Resulta importante destacar que días antes había tenido lugar un gran temporal en Gran Canaria, lo que les llevó a suponer que el can no recibió las atenciones necesarias y lo pasó encadenado al aire libre, sufriendo los factores meteorológicos adversos sin posibilidad de resguardo alguno.

Una vez llegó al centro sanitario, los veterinarios intentando salvar su vida, pero terminó falleciendo debido a la extrema debilidad que presentaba. En ese momento, los senderistas procedieron a realizar una denuncia formal ante la Guardia Civil.

Disposición judicial

Tras ello, la Benemérita comenzó con una investigación que derivó en la identificación y localización del propietario del animal: un vecino de Tejeda que manifestó a los agentes del Seprona los motivos por los que se encontró al perro en la zona. A raíz de este hecho, se procede a investigar al varón por un presunto delito de maltrato animal.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizó la necropsia del animal a petición de las autoridades. Su resultado clarificó que el perro había recibido una pobre atención que contribuyó de forma significativa al deterioro de su estado general y, finalmente, su fallecimiento.

Finalmente, el investigado, así como las diligencias instruidas por la Guardia Civil, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Arucas. La Benemérita recuerda que el abandono o la falta de atención de un animal que derive en su muerte puede constituir un delito. Ante cualquier conocimiento o sospecha, instan a los ciudadanos a ponerlo en conocimiento a través del teléfono 062 - 112.