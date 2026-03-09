Javier Arencibia toma posesión como concejal en el grupo de gobierno de Valleseco

Javier Arencibia Armas tomó posesión este lunes como concejal del grupo de gobierno de Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Valleseco. Arencibia sustituye a Jesús 'Suso' Pérez, que dimitió hace un mes “por circunstancias derivadas de una situación familiar, que en la actualidad requiere de mi atención y dedicación prioritaria".

Un mayor bienestar

El Ayuntamiento de Valleseco celebró un Pleno extraordinario-urgente para la toma de posesión de Javier Arencibia, que prometió su cargo. Mientras, el alcalde, José Luis Rodríguez, dio la bienvenida al nuevo concejal y "destacó la importancia de seguir forzando el trabajo institucional y el compromiso con los vecinos del municipio, con el objetivo de continuar impulsando proyectos y políticas, que contribuyan al desarrollo y bienestar de Valleseco". Ahora deberá asignarle las nuevas competencias municipales.

Javier Arencibia, recibe la felicitación del alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez. / LP / DLP

El edil dimitido, Jesús Pérez, era el tercero en las listas de su partido, el PP, que obtuvo la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipal. Puso fin en su renuncia oficializada en un Pleno celebrado el 10 de febrero a una trayectoria política de siete años, formando parte del grupo de gobierno con el exalcalde Dámaso Arencibia, y continuó posteriormente en la primera candidatura encabezada por José Luis Rodríguez. Durante este tiempo ha desempeñado los cargos de segundo teniente de alcalde y edil de Personal y Función Pública, Participación Ciudadana y Comunicación, Juventud, Cultura y Universidad Popular, Transporte, Movilidad y Centro Ocupacional.

Noticias relacionadas

En su renuncia apuntó que "el desempeño de un cargo público conlleva una elevada exigencia de implicación, disponibilidad y dedicación permanente, que excede de un marco horario concreto y requiere una atención continua y constante”, indicando que, en las circunstancias actuales, no puede garantizar el nivel de dedicación que considera imprescindible.