Marcial Rivero, de Canarias a la India

Marcial Rivero Hierro, natural de Maspalomas, es un viajero incansable cuya vida ha estado marcada por el amor a la naturaleza, la aventura y el descubrimiento cultural. Criado entre barrancos, playas y tradiciones populares del sur de la isla, su infancia estuvo influenciada por el entorno familiar y la intensa vida asociativa en la que participó junto a sus hermanos. Estas experiencias despertaron en él una profunda conexión con la naturaleza y un espíritu inquieto que más tarde se transformaría en su gran pasión: viajar.

Con 23 años descubrió el Interrail europeo con la modalidad Global Pass y sintió la fuerte atracción de conocer el mundo país a país; pero no de manera convencional; Marcial viaja solo, como mochilero, sin itinerarios cerrados y abierto a lo inesperado. Hasta la fecha ha recorrido más de veintiséis países de Asia, África y América, entre ellos: Mongolia, India, Sri Lanka, Japón, Vietnam, Nepal, Malasia, Tíbet, Perú, Colombia, Indonesia, Marruecos, Egipto, Jordania, Laos, Camboya, Tailandia, China, Rusia y Filipinas. Sus próximos destinos incluyen volver a profundizar en China y, en el futuro, visitar Papúa Nueva Guinea, atraído especialmente por su riqueza cultural y etnográfica.

Además, se propuso en su día visitar todas las Maravillas del Mundo moderno, y también lo tiene logrado, habiendo conocido y fotografiado Machu Picchu, la Gran Muralla China, el Taj Mahal, los templos de Angkor Wat, Petra, el Coliseo de Roma y otros. Todo ello, sin pertenecer a una familia acomodada ni contar con grandes patrocinadores: trabaja en el sector turístico y organiza cada viaje con sus propios recursos, gestionando personalmente cada detalle.

Para Marcial, viajar y fotografiar es una forma de enriquecimiento cultural y humano. Disfruta conviviendo con familias en pueblos remotos, junglas o desiertos, integrándose en sus comunidades. Una de las experiencias más significativas la tuvo en las Islas Mentawai, en Sumatra, donde convivió durante una semana con una familia en plena jungla.

Sus viajes no solo se limitan a la observación, en Tailandia participó en la elaboración del censo de más de 250 elefantes en un parque nacional; realizó un trabajo fotográfico en las Cavernas del sur de Malasia y colaboró con comunidades de pescadores en Vietnam. De estas convivencias afirma haber aprendido tolerancia, respeto, capacidad de adaptación y, sobre todo, a valorar lo que tenemos y la importancia del concepto tradicional de la familia; inolvidable su experiencia fotografiando el pacu jawi, tradicionales carreras de bueyes en los arrozales de Sumatra, después de la cosecha.

Nunca viaja con un plan rígido, lleva en la mochila lo imprescindible y deja que cada día le sorprenda; entre las anécdotas más curiosas menciona haber probado en Japón una comida cuyo contenido prefirió no conocer –posiblemente vísceras– y haber recibido la propuesta de participar como extra en una película en Vietnam.

Si hay algo que también le apasione es compartir sus experiencias como herramienta de aprendizaje cultural y humano. Así, han nacido varios Proyectos educativos, por ejemplo: Los viajes de Marci, desarrollado junto a la educadora social Saray Prieto, a través de exposiciones, talleres y charlas en institutos y centros culturales del sur de Gran Canaria; Después vinieron otros: Mundos paralelos, La cajita del conocimiento…

Marcial agradece profundamente el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y de la empresa Servatur, en la que trabaja y que le permite una gran flexibilidad laboral; esto ha sido clave para poder compatibilizar profesión y pasión.

Visitar su estudio y poder admirar una pequeña parte del arsenal de fotografías que ha cosechado e interpretadas por él mismo, ha sido un auténtico lujo y un regalo visual.