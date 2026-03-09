Multas de hasta 1.200 euros por vertidos ilegales: San Bartolomé combate la conducta incívica

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha intensificado en los últimos meses las labores de vigilancia para combatir los vertidos ilegales de residuos en el municipio. Esta actuación ha permitido detectar y sancionar distintas infracciones relacionadas principalmente con el abandono de enseres domésticos, residuos y escombros de obra en la vía pública o en puntos no habilitados.

Como resultado de estos controles, el Consistorio ha abierto expedientes sancionadores por incumplimiento de la ordenanza municipal, una práctica que afecta a la limpieza del municipio y deteriora el entorno.

El alcalde, Isidro Pérez, subraya que “mantener limpio nuestro municipio es una prioridad para el Ayuntamiento, pero también una responsabilidad colectiva. San Bartolomé es un lugar que cuidamos a diario vecinas y vecinos y no podemos permitir que conductas incívicas deterioren nuestros espacios públicos ni nuestro paisaje”. Añade, además, que “la limpieza y el respeto por el municipio no son negociables”.

Multas de 54 a 1.200 euros

En total, 16 personas han sido sancionadas a lo largo de 2026, con multas que van de 54 a 1.200 euros, en función de la gravedad de la infracción. La mayoría de los casos corresponden al vertido de enseres domésticos y otros residuos, aunque también se han detectado acopios de escombros procedentes de obras en la vía pública. Asimismo, se ha tramitado una sanción por vertidos de aceite mineral, que obligaron a realizar labores de limpieza con material absorbente para evitar daños en el entorno y garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento se indica, además, que varias de las personas sancionadas no residen en el municipio, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante para prevenir este tipo de comportamientos.

El alcalde agradece el trabajo del personal de las áreas de Medio Ambiente y Servicios Municipales, así como la labor de la Policía Local, cuya intervención ha sido clave para detectar las infracciones y tramitar los expedientes correspondientes.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que San Bartolomé dispone de un servicio gratuito de recogida de enseres puerta a puerta, que puede solicitarse llamando al 928 819 473. Para el resto de materiales, como escombros u otros residuos de obra, deben depositarse en los Puntos Limpios habilitados en Lanzarote, evitando vertidos incontrolados y contribuyendo a la protección del entorno.