Las Niñas de Cádiz y Luis Piedrahita, en el 30º Festival del Teatro Cómico

El centro cultural Federico García Lorca vuelve a invitar a reír a carcajadas al público de la isla con las compañías y artistas que practican el género del humor y que forman parte del cartel del Festival de Teatro Cómico de la Villa de Ingenio, con el que celebra su 30ª edición.

El festival, que se celebra del 27 de marzo al 7 de junio, ofrece catorce espectáculos que tienen el común la risa hilarante.

El asturiano Daniel Fez será el encargado de abrir el día 27 de marzo esta trigésima edición del festival, con su espectáculo La vida regulinchi, en el que explica cómo es su vida de influencer. Fez cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok, supera los 1,2 millones en Instagram y en Twitter tiene más de 445.000.

El programa continúa el día 9 de abril con el programa de Televisión Canaria En otra Clave, que siempre agota las entradas en las salas que visita y que repite grabación el día 16 del mismo mes.

El 10 de abril, Santi Rodríguez presenta en el Federico García Lorca presenta su espectáculo ¿Nos damos un viaje?, para explicar sus experiencias en algunos destinos turísticos que ha visitado a lo largo de su vida.

La actriz y cómica Sil de Castro invita al público a disfrutar de una ‘Noche de Chicas’, un show «solo para mujeres»

El 17 de abril le toca el turno a Abián Díaz, que sube a las tablas con su Show Patético. El humorista canario, con cinco años dedicados a la comedia, construye una propuesta escénica con sello propio en la que combina humor absurdo y música de piano en directo. El 24 del mismo mes llega la actriz y cómica Sil de Castro, para invitar a una Noche de Chicas, un show de comedia creado y diseñado «solo para mujeres», y con el que promete «risas, desparpajo y mucho buen rollo».

El sábado día 26 de abril, la compañía canaria 2RC producciones pone sobre el escenario su adaptación de la obra de teatro de Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia. El elenco está formado por Miguel Ángel Maciel, Saray Castro, Maykol Hernández y Toni Báez, entre otros artistas canarios de sobrada trayectoria.

El Festival de Teatro Cómico de Ingenio abre mayo con Alex O’Dogherty y sus Palabras Mayores. O’Dogherty se caracteriza por su humor mordaz y descarado que en madurez artística ya no tolera opiniones no solicitadas y se muestra más directo y libre que en sus anteriores trabajos.

El día 8 de mayo vuelve al escenario del García Lorca el talento canario con Vives Impro. Liderada por Romina Vives, es una de las compañías pioneras de la improvisación teatral en Canarias. En este festival presenta 3 en Alerta. El 9 de mayo también tiene como protagonista al canario Jorge Ávila, quien presenta el espectáculo Todo Pa´última hora.

Las Niñas de Cádiz llega el 15 de mayo con El viento es salvaje, una pieza que le valió el Premio Max 2020 al Mejor Espectáculo Revelación y que recupera para ofrecerla al público canario. La semana siguiente, el día 22, el dúo formado por Facu Díaz y Miguel Maldonado presenta Quieto todo el mundo. En esta propuesta escénica las noticias mandan y ellos proceden a despedazarlas en este show dirigido a su consumo en plataformas digitales pero que ya ha dado el salto para presenciar este trabajo en directo.

El tinerfeño Darío López llega a Ingenio el día 23 con Evolucionando y Luis Piedrahita pondrá el broche a esta 30ª edición con su monólogo Apocalípticamente Correcto, el día 7 de junio. Piedrahita, con su genial juego de palabras, combina el absurdo, el surrealismo y la imaginación.

Artistas y compañías canarias como Abián Díaz, 2RC, Vives Impro y Jorge Ávila tienen presencia en el certamen

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, Sebastián Suárez, destaca la calidad de los artistas y compañías con el que el festival celebra su 30 aniversario, y en el que también tienen un papel protagonismo artistas canarios. «El Teatro Cómico tiene un claro compromiso con la cultura, por el talento y por el valor de la risa como espacio de encuentro, disfrute y bienestar compartido. En tiempos en los que hace tanta falta desconectar, el humor se convierte en una herramienta imprescindible», señala Suárez.

El edil también subraya que este festival, «que tiene un gran trabajo detrás» se ha ganado a pulso un hueco en la agenda cultural de Gran Canaria», además de destacar que a lo largo de los años «ha conseguido tener un público fiel que siempre viene al municipio».