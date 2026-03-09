Nueva Canarias Telde propone mejorar la regulación de las playas libres de humo del municipio

El Grupo Municipal Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) Telde presenta una enmienda para mejorar la regulación de las playas libres de humo en el marco del proyecto de Ordenanza Municipal de Playas, Paseos Marítimos y Litoral de Telde que se encuentra en fase interna tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local el pasado 19 de febrero. Esta propuesta tiene como objetivo que el nuevo texto aclare si la prohibición incluye vapeadores, cigarrillos electrónicos o pipas de agua, además de exigir que haya señalización visible para evitar sanciones injustas.

Esta enmienda se enmarca en un paquete de propuestas que el grupo municipal ha presentado ante la nueva ordenanza municipal, «por presentar vacíos, incongruencias y conceptos jurídicos indeterminados que deben corregirse para garantizar seguridad jurídica, transparencia y una aplicación eficaz», según señala NC-BC en una nota. «Nueva Canarias mantiene su disposición a colaborar con el Ayuntamiento para lograr un texto más claro, seguro y adaptado a los nuevos usos del litoral de Telde», añaden.

Informe de impacto de género

Entre las principales observaciones, el grupo señala que deben precisarse definiciones como 'actividades organizadas', 'instalaciones temporales' o 'actividades que alteren la convivencia normal', ya que consideran que 'su vaguedad' podría dificultar la aplicación del régimen sancionador. Asimismo, piden reformular prohibiciones excesivamente genéricas y actualizar referencias normativas, dado que el texto aún cita leyes derogadas, como la Ley 30/1992.

En la misma línea, el grupo municipal reclama en sus enmiendas la incorporación al expediente de informes obligatorios, como el impacto económico y presupuestario, el informe de impacto de género —o la justificación de su ausencia— y la adaptación del texto al lenguaje inclusivo. Asimismo, solicita que se incluya un artículo específico que defina el ámbito de aplicación de la ordenanza, ausente en el borrador actual según señala NC-BC.

Playas nudistas y caninas y pesca recreativa

Entre las enmiendas al articulado, la formación política subraya una posible incongruencia existente entre los artículos 5 y 22 respecto a la definición de playas y zonas de riscos. También propone fijar criterios técnicos objetivos para designar playas caninas y nudistas, recordando en este último caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el nudismo es legal salvo prohibición expresa, motivada y proporcionada. Así, NC-BC insiste en que cualquier limitación debe estar debidamente justificada y acompañada de informes sectoriales de Costas y del Cabildo cuando se trate de espacios naturales.

Otra de las enmiendas relevantes se refiere a la pesca recreativa, una actividad tradicional en zonas como Melenara, Salinetas o Clavellinas. Desde el grupo municipal señalan que el Ayuntamiento no tiene competencia para regularla y propone eliminar los artículos que la restringen, limitando la intervención municipal únicamente a cuestiones de seguridad en zonas de baño balizadas.

Finalmente, el grupo político muestra su preocupación por la entrada de embarcaciones a motor en zonas de baño y propone reforzar las medidas preventivas en el artículo relativo al balizamiento para garantizar la seguridad de los usuarios. En relación con la actividad deportiva de correr en los paseos marítimos, sugiere aclarar que se trata de una práctica individual para evitar interpretaciones ambiguas.