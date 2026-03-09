El mercadillo de Maspalomas se queda en el Parque Europeo tras recuperar el Ayuntamiento la titularidad del espacio

El mercadillo de Maspalomas permanecerá de manera definitiva en el Parque Europeo, tras la recuperación de la titularidad del espacio por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El Consistorio ha autorizado su continuidad después de que la plaza volviera a manos públicas, una vez extinguida la concesión otorgada a la empresa Meeting Point para su gestión. Después de diez años de abandono y varios requerimientos para acondicionar el espacio, el Ayuntamiento aprobó el pasado enero la extinción de derecho a ocupar y explotar el espacio, una situación que ha favorecido la petición de los comerciantes de permanecer en la ubicación tras ser trasladados provisionalmente al Parque Europeo en 2022 por las obras del nuevo Mercado Municipal.

La reubicación se produjo hace tres años, cuando los vendedores tuvieron que abandonar su emplazamiento tradicional para instalarse temporalmente en el Parque Europeo. En aquel momento, la medida se planteó como una solución provisional, pero con el paso del tiempo el sector ha constatado que el nuevo enclave resulta mucho más favorable para el negocio. Según explica el presidente de la Asociación Mercadillos Sur, Mustafá el Marassi, más conocido como Orlando, la diferencia en la facturación ha sido notable y desde que comenzaron a trabajar en Playa del Inglés muchos puestos han duplicado sus ingresos gracias a la ubicación estratégica del recinto en el meollo turístico del municipio.

El mercadillo fue trasladado de forma provisional en 2022 por las obras del nuevo Mercado Municipal

Impacto en la economía de la zona

El nuevo emplazamiento se encuentra rodeado de hoteles y zonas comerciales. Esta cercanía, asegura Orlando, facilita que los visitantes puedan acceder caminando desde sus alojamientos, algo que no ocurría en la anterior localización, situada en un área principalmente residencial. Asimismo, en la anterior ubicación los comerciantes aseguran que en los últimos años la actividad había caído de forma notable. La falta de afluencia de turistas, la escasez de taxis y la ausencia de servicios cercanos hacía más difícil atraer clientes. «Para vender hace falta gente», resumen desde la asociación.

La situación cambió desde el primer día en el Parque Europeo. El flujo constante de turistas que pasea por la zona o se dirige a la playa ha incrementado la visibilidad del mercadillo. Además, la presencia de bares, restaurantes, cajeros automáticos y otros servicios en el entorno facilita que los visitantes pasen más tiempo en el área y realicen compras. No obstante, más allá del beneficio directo para los puesteros, el traslado también ha tenido impacto en la economía del entorno. Desde el Consistorio y la asociación de comerciantes aseguran que los negocios de hostelería y otros establecimientos de la zona han visto aumentar su actividad desde la llegada del mercadillo, que atrae a cientos de personas cada jornada.

La nueva ubicación beneficia a alrededor de 500 familias, además de a negocios y servicios aledaños

500 familias viven del mercadillo

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, explica a este periódico que desde el Consistorio siempre hubo voluntad de atender a la petición de los comerciantes, pero estaban pendientes de resolver la concesión para convertir el Parque Europeo en patrimonio del Ayuntamiento. «Teníamos la incertidumbre de que pudiera haber alguna reclamación, pero como finalmente no la ha habido, no tenemos ningún problema de que el mercadillo continúe su actividad en el espacio», añade el alcalde. Por su parte, la concejala Araceli Armas Cruz explica que en la zona se prevé realizar obras de mejora del alumbrado.

El mercadillo se celebra actualmente dos días a la semana, los miércoles y los sábados, y cuenta con más de 200 licencias activas. Según los propios comerciantes, la actividad da trabajo directo a alrededor de 500 familias y reúne a vendedores de distintas nacionalidades, lo que refleja el carácter multicultural de este espacio comercial. Así, el perfil de la clientela es mayoritariamente turístico. Los vendedores estiman que cerca del 80% de los compradores son visitantes extranjeros que se alojan en los hoteles cercanos, aunque durante los fines de semana también acuden residentes de la isla, explica Orlando.