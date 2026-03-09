Un dron capta la insólita reparación del talud en la GC-41: un robot colgado de una grúa trabaja entre Valsequillo y San Mateo

La reparación del talud en la carretera GC-41, entre Valsequillo y San Mateo, está dejando una imagen poco habitual: un pequeño robot de obra suspendido desde una grúa trabajando sobre una ladera casi vertical para retirar rocas y tierra tras el desprendimiento registrado hace aproximadamente un mes.

El dispositivo, diseñado para actuar en zonas de difícil acceso, se utiliza para sanear el talud y provocar caídas controladas del material inestable, reduciendo el riesgo de nuevos desprendimientos sobre la carretera. La escena, con la máquina colgando en el aire mientras golpea la pared rocosa, ha llamado la atención de vecinos y conductores que pasan por la zona.

Corte de la carretera durante diez días

Los trabajos comenzaron la semana pasada y obligan a cerrar un tramo de unos 600 metros de la GC-41, entre el Puente de San Miguel y la entrada a Las Vegas, durante diez días en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Fuera de ese horario y durante los fines de semana, la vía permanecerá abierta con un único carril regulado por semáforo de obra.

Además, a petición del Ayuntamiento de Valsequillo, se permitirá el paso prioritario de las guaguas escolares procedentes del IES Vega de San Mateo en las primeras horas de la tarde, para facilitar el regreso de los estudiantes.

Una obra declarada de emergencia

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Augusto Hidalgo, ha declarado la actuación como obra de emergencia ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 175.000 euros y tiene como objetivo sanear y estabilizar el talud del kilómetro 12 de la GC-41, donde se produjo el derrumbe.

Los informes técnicos relacionan la inestabilidad del terreno con las borrascas registradas a finales de 2025 y principios de 2026, que provocaron desprendimientos en varios puntos de la isla.

Rutas alternativas recomendadas

Durante las horas de cierre, el Cabildo recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas a través de San Mateo, accediendo a Valsequillo por la GC-15 y la carretera de La Atalaya (GC-80), con enlace posterior a San Roque (GC-810).

Desde la Consejería se pide precaución y respeto a la señalización y al personal de obra mientras continúan los trabajos de estabilización.