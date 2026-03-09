Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sur y el sureste de Gran Canaria refuerza la asistencia sanitaria especializada con 16,7 millones

La prórroga del contrato para la atención garantiza servicios médicos en Maspalomas, Mogán, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana y evita los desplazamientos a la capital

Hospital San Roque en el sur de Gran Canaria

Hospital San Roque en el sur de Gran Canaria / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La atención sanitaria especializada en el sur y sureste de Gran Canaria contará con continuidad gracias a la prórroga del contrato con la empresa encargada de gestionar estos servicios, por un importe de 16.700.000 euros que destinará el Gobierno de Canarias. El acuerdo asegura la prestación de asistencia médica especializada a los residentes de las zonas básicas de salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario, evitando desplazamientos a la capital y descongestionando el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. La prórroga tendrá vigencia de un año, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Para los ocho primeros meses de 2026 se destinarán 11.000.000 euros, mientras que los cuatro meses restantes de 2027 contarán con un presupuesto de cinco millones.

El contrato, inicialmente suscrito en abril de 2023, permite que los municipios de Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán cuenten con servicios de especialidades médicas de manera cercana y accesible para la población, incluyendo consultas y procedimientos que de otra forma requerirían desplazarse a la capital.

Con esta prórroga, el Gobierno de Canarias garantiza la continuidad de la asistencia sanitaria especializada en la zona sur y sureste de Gran Canaria, asegurando un servicio eficiente y de calidad para los ciudadanos y optimizando la gestión de los recursos hospitalarios en la isla.

