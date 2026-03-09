Torres reivindica el papel histórico del municipio de Guía en la defensa de la libertad durante el golpe militar de 1936

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres visitó este lunes el municipio de Santa María de Guía para reivindicar y recordar el papel que desempeñó esta localidad del norte de la isla en la defensa de la libertad durante el golpe militar de 1936.

El ministro, acompañado por la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, María Teresa Mayans, fue recibido en la Casa Consistorial por el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, junto al grupo de gobierno municipal. Durante la recepción institucional, Torres firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento, donde destacó la importancia histórica de Guía “en la defensa de la libertad y la democracia en 1936”, y calificó al municipio como un enclave “señero e histórico en toda Gran Canaria”.

Tras el encuentro institucional, las autoridades se trasladaron a la Casa de la Cultura para inaugurar la exposición 50 años de España y Canarias en Libertad, una muestra que repasa el proceso de recuperación de las libertades democráticas en España y en el archipiélago. Posteriormente se celebró el coloquio Diálogos con Memoria, en el que Torres conversó con la periodista María Josefa Monzón sobre la importancia de preservar y difundir la memoria democrática.

Durante su intervención, el ministro subrayó que en Canarias, en 1936, “ante un golpe ilegal e ilegítimo, muchas personas se levantaron en defensa de la democracia, de la República y del orden establecido”. Asimismo, recordó las décadas de dictadura y la posterior recuperación de las libertades, destacando que la democracia española “se ha consolidado gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad”.

Represión franquista

Torres también hizo referencia a la represión franquista sufrida por el municipio, y recordó que numerosos vecinos fueron detenidos, ejecutados o arrojados a los conocidos pozos de Arucas. “Este acto es, sobre todo, un homenaje a la libertad y a la democracia”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Guía agradeció la visita del ministro y destacó el papel histórico del municipio en la defensa de los valores democráticos. Gonçalves Ferreira aseguró que recibir al titular de Política Territorial y Memoria Democrática “es un honor y un orgullo para Guía, un pueblo que pagó un alto precio por mantenerse fiel a sus convicciones democráticas en 1936”. Asimismo, subrayó que la memoria histórica “no es solo mirar al pasado, sino fortalecer nuestra identidad y nuestro compromiso con el presente”.

Durante la recepción oficial, el alcalde obsequió al ministro con un ejemplar del Queso de Flor de Guía, el único queso de Gran Canaria con denominación de origen, así como con la obra teatral Más alto que el cielo, Nosotros, del escritor guiense Javier Estévez.

La pieza teatral aborda los primeros días tras el golpe de Estado de 1936 en la isla de Gran Canaria y recrea los acontecimientos ocurridos tanto en Guía, considerado uno de los principales focos de resistencia republicana, como en Las Palmas de Gran Canaria, que en aquellos días se convirtió en centro de operaciones de los militares sublevados.