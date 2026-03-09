Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mogán

Trece jóvenes finalizan en Mogán el programa de formación y empleo en jardinería PFAE Buganvilla

La iniciativa finaliza con un 90% de participantes titulados y con expectativas de inserción laboral

La alcaldesa de Mogán Onalia Bueno, en el acto de clausura de PFAE Buganvilla.

La alcaldesa de Mogán Onalia Bueno, en el acto de clausura de PFAE Buganvilla. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Trece jóvenes de Mogán han finalizado el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE)–Garantía Juvenil Buganvilla, una iniciativa de once meses de duración dirigida a mejorar la empleabilidad en el ámbito de la jardinería. En el proyecto participaron quince personas del municipio, de las que trece han completado la formación y obtenido certificados de profesionalidad. Durante el programa, el alumnado combinó formación teórica con prácticas en diferentes zonas verdes municipales, donde realizaron trabajos de mantenimiento y mejora aplicando los conocimientos adquiridos.

El acto de clausura se celebró en el Centro de Formación Municipal de Playa de Mogán, donde se hizo entrega de los certificados de profesionalidad de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (nivel 1) e Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (nivel 2).

Incorporación laboral

El proyecto ha contado con una inversión de 372.000 euros y ha sido cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. El Ayuntamiento de Mogán, promotor del programa, asumió los gastos corrientes de la actividad.

La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, destacó los resultados del programa y señaló que “prácticamente un 90% ha certificado y con buenas expectativas de incorporación laboral”, además de indicar que varios de los participantes ya han realizado entrevistas de trabajo.

Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, felicitó al alumnado y al equipo profesional responsable del proyecto y agradeció su implicación, subrayando que “el éxito de un PFAE depende en gran medida del acompañamiento profesional que recibe el alumnado”. Ambas responsables municipales también resaltaron el compromiso y la evolución de los jóvenes a lo largo de la formación.

TEMAS

