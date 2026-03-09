Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
Una pasajera increpa a varios viajeros y amenaza a un hombre mientras otros usuarios denuncian comentarios xenófobos y homófobos
Un vídeo grabado en una guagua de la línea 30 de Global, en Gran Canaria, se ha vuelto viral en redes sociales tras mostrar una tensa discusión entre una pasajera y varios viajeros durante el trayecto.
Las imágenes fueron compartidas en Twitter por el usuario Antonio Díaz (@antoniodiaaz_), quien acompañó el vídeo con un mensaje contundente: “No vamos a tolerar comentarios racistas, xenófobos y homófobos”.
Según la explicación difundida junto al vídeo, la situación comenzó cuando una mujer subió al vehículo y comenzó a protestar en voz alta porque había personas mayores de pie mientras algunos jóvenes permanecían sentados.
Insultos y tensión dentro de la guagua
La discusión fue aumentando de tono cuando la mujer empezó a dirigirse a un grupo de chicas que hablaban en inglés o alemán, a las que llegó a insultar por su forma de vestir, según relatan los testigos.
En ese momento, otro pasajero le pidió que bajara la voz. Según se escucha en el vídeo, la mujer respondió con un insulto: “Cállate maricón”. El hombre intentó responder señalando que ese término no debería utilizarse como insulto, a lo que la mujer replicó que era “solo una expresión”.
La tensión continuó cuando, según el relato difundido en redes, la pasajera llegó a amenazar a uno de los viajeros: “Si te bajas, mi hermano te parte las piernas”.
Intervención del conductor
Ante la situación, el pasajero pidió la intervención del conductor. Finalmente, la mujer acabó bajándose de la guagua, aunque el incidente continuó fuera del vehículo con nuevos insultos, según los testigos. El vídeo ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han condenado los comentarios y el tono de la discusión.
