7,7 millones para almacenar energía solar fotovoltaica en San Bartolomé de Tirajana

Los tres proyectos, en fase de información pública, suman 27 MWh de capacidad de almacenamiento y una inversión cercana a los 7,8 millones de euros en San Bartolomé de Tirajana

Plantas fotovoltaicas.

Plantas fotovoltaicas. / Juan Carlos Castro

Paula Quintero Delgado

Las Palmas de Gran Canaria

La implantación de sistemas de almacenamiento energético continúa avanzando en el sur de Gran Canaria. La Consejería de Transición Ecológica y Energía saca a información pública tres proyectos para instalar baterías en hibridación con las plantas solares fotovoltaicas en San Bartolomé de Tirajana, con una inversión conjunta de 7.779.974 euros.

Los tres proyectos están promovidos por la misma empresa, Tabaiba Solar S.L., y plantean incorporar baterías a instalaciones fotovoltaicas que ya contaban con autorización administrativa de construcción. En la práctica, lo que se busca es poder almacenar parte de la energía generada por estas plantas solares para usarla después, mejorando así la gestión de la producción renovable. Los tres anuncios afectan al mismo enclave, en el polígono 12, parcela 8, del municipio.

Cada una de las actuaciones prevé dos sistemas de almacenamiento con baterías de tecnología LFP, con 4,5 MWh de capacidad cada uno, lo que eleva a 9 MWh la capacidad de cada instalación. También contemplan un sistema de conversión de potencia con una potencia nominal de 2 MW, un centro de apertura de línea y una línea subterránea de media tensión para enlazar con cada planta solar existente.

Información pública para alegaciones

El primero de los proyectos corresponde a la ISF Aldea Blanca I, con un presupuesto de ejecución material de 2.592.769 euros. La línea subterránea de interconexión prevista en este caso tendrá una longitud de 42 metros. El segundo es el de la ISF Aldea Blanca II, con una inversión de 2.592.978 euros. En este expediente, la línea de interconexión proyectada alcanza los 98 metros. El tercero afecta a la ISF Aldea Blanca III, con un presupuesto de 2.594.226 euros. Es el de mayor cuantía de los tres y contempla una línea subterránea de 210 metros.

Los tres anuncios, publicados este martes 10 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de Canarias, se encuentran ahora en fase de información pública, con un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones.

