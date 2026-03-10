Más de 700 perros participarán en las Exposiciones Caninas Nacional e Internacional en Vecindario

Más de 700 perros están inscritos para participar en la XXIV Exposición Canina Nacional y la XXXVIII Exposición Canina Internacional que se celebrarán los próximos sábado 21 y domingo 22 de marzo en la Karpa municipal en Vecindario. Santa Lucía de Tirajana repite por tercera vez como sede del encuentro, al que se han apuntado animales de diferentes comunidades autónomas españolas, además de Alemania, Italia y Portugal.

Este año se adelanta el horario y desde las 9:30 horas de la mañana del sábado y del domingo empezarán las actividades que durarán hasta las 18:00 horas. Además de las exposiciones caninas en diferentes escenarios, habrá otras actividades, como exhibiciones o la pasarela para adopciones organizada por el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana y otras actividades para toda la familia. Asimismo, tendrá lugar una presentación de razas autóctonas canarias.

Trabajo a favor del bienestar animal

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó durante la presentación que «Santa Lucía de Tirajana volverá a convertirse en la ciudad donde se defiende el buen trato a las mascotas, donde se valora la destreza y la belleza de los animales». El primer edil añadió que «la Real Sociedad Canina de España ha podido comprobar nuestras políticas de bienestar animal y pudo ver el año pasado nuestra capacidad para colaborar en la organización de estos eventos que son un punto obligatorio para quienes quieran optar al Campeonato de España».

Presentación de la XXIV Exposición Canina Nacional y la XXXVIII Exposición Canina Internacional. / LP/DLP

Por su parte, el concejal de Bienestar Animal Mario Bordón agradeció a la Sociedad Canina de Las Palmas que vuelva a celebrar en Vecindario estas exposiciones «porque es un orgullo que Santa Lucía vuelva a ser un referente en el buen trato a los animales, y esto nos anima a seguir con nuestro trabajo a favor de los animales». Bordón añadió que «aquí tenemos en esta rueda de prensa a la perra Lisa y su hijo Rambow, del Centro de Protección Animal, los trajimos como ejemplo de nuestra política porque Lisa la recogimos estando embarazada, tuvo sus cachorros en el Centro de Protección Animal y decidimos esterilizarla después».

Noticias relacionadas

El presidente de la Sociedad Canina de Las Palmas Jacinto Martín agradeció al Ayuntamiento que «este municipio esté volcado con el bienestar animal y que defienda la tenencia responsable». Martín destacó que de las cuarenta exposiciones caninas que se hacen cada año en España, solo cuatro son puntos obligatorios y una de esas es la que tendrá lugar en Vecindario. Asimismo, el presidente expresó su deseo de que «con la participación de las categorías de presentador infantil y juvenil podamos contribuir a concienciar a favor del buen trato animal con las nuevas generaciones».