Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Binter vuelos PekínDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPuerto Las PalmasTaz SkylarJesé - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Arucas

Arucas asegura la financiación de cuatro millones del Cabildo para su centro ocupacional

El proyecto permitirá una mejora de las infraestructuras y el contacto con la naturaleza

Boceto del proyecto del centro ocupacional de Arucas.

Boceto del proyecto del centro ocupacional de Arucas. / LP / DLP

LP / DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Arucas recibe el compromiso del Cabildo para la financiación de cuatro millones para el centro ocupacional en el barrio de Cardones, que tendrá una capacidad de 35 usuarios, así como 12 más para el servicio de promoción de la autonomía personal.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Jésica Guerra, mantuvo este martes una reunión con la consejera insular de Políticas Sociales del Cabildo, Isabel Mena. Un encuentro en el que la titular de Políticas Sociales de la corporación insular, se ha comprometido a financiar las obras del nuevo centro ocupacional.

Ocho meses de obras

Las nuevas instalaciones permitirán una mejora de las infraestructuras, más modernas y adaptadas. Además, se encontrarán en un espacio que permitirá el contacto directo con la naturaleza en Cardones. El plazo estimado de ejecución de las obras, que contemplan la reforma integral del antiguo colegio de Visvique, es de ocho meses.

El nuevo inmueble tendrá capacidad para 35 usuarios, ampliando su número en 10. Además, contará con 12 más para el servicio de promoción de la autonomía personal.

Noticias relacionadas

El alcalde de Arucas agradeció la predisposición del Cabildo y agradeció el trabajo conjunto para que este proyecto vea la luz. Una reunión que concluyó con una cita pendiente para visitar los terrenos municipales disponibles para la futura residencia de mayores de Arucas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  2. La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  5. Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse
  6. Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
  7. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  8. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo

Arucas asegura la financiación de cuatro millones del Cabildo para su centro ocupacional

Arucas asegura la financiación de cuatro millones del Cabildo para su centro ocupacional

La Autoridad Única del Transporte reforma la estación de guaguas de Firgas, mejorando andenes y la fachada

La Autoridad Única del Transporte reforma la estación de guaguas de Firgas, mejorando andenes y la fachada

Más de 700 perros participarán en las Exposiciones Caninas Nacional e Internacional en Vecindario

Más de 700 perros participarán en las Exposiciones Caninas Nacional e Internacional en Vecindario

El Cabildo de Gran Canaria financia con 4 millones de euros el nuevo centro ocupacional en Arucas

El Cabildo de Gran Canaria financia con 4 millones de euros el nuevo centro ocupacional en Arucas

¿Estás buscando empleo en Gran Canaria? Dos municipios organizan ferias que te ayudarán

¿Estás buscando empleo en Gran Canaria? Dos municipios organizan ferias que te ayudarán

7,7 millones para almacenar energía solar fotovoltaica en San Bartolomé de Tirajana

7,7 millones para almacenar energía solar fotovoltaica en San Bartolomé de Tirajana

La feria empresarial comarcal más antigua de Canarias reúne en Gáldar a 80 empresas en medio de la inestabilidad económica internacional

La feria empresarial comarcal más antigua de Canarias reúne en Gáldar a 80 empresas en medio de la inestabilidad económica internacional

Las mejoras de seguridad vial pendientes en Teror: del ensanche de Miraflor al acondicionamiento de la GC-211

Las mejoras de seguridad vial pendientes en Teror: del ensanche de Miraflor al acondicionamiento de la GC-211
Tracking Pixel Contents