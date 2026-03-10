Arucas asegura la financiación de cuatro millones del Cabildo para su centro ocupacional

Arucas recibe el compromiso del Cabildo para la financiación de cuatro millones para el centro ocupacional en el barrio de Cardones, que tendrá una capacidad de 35 usuarios, así como 12 más para el servicio de promoción de la autonomía personal.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Jésica Guerra, mantuvo este martes una reunión con la consejera insular de Políticas Sociales del Cabildo, Isabel Mena. Un encuentro en el que la titular de Políticas Sociales de la corporación insular, se ha comprometido a financiar las obras del nuevo centro ocupacional.

Ocho meses de obras

Las nuevas instalaciones permitirán una mejora de las infraestructuras, más modernas y adaptadas. Además, se encontrarán en un espacio que permitirá el contacto directo con la naturaleza en Cardones. El plazo estimado de ejecución de las obras, que contemplan la reforma integral del antiguo colegio de Visvique, es de ocho meses.

El nuevo inmueble tendrá capacidad para 35 usuarios, ampliando su número en 10. Además, contará con 12 más para el servicio de promoción de la autonomía personal.

El alcalde de Arucas agradeció la predisposición del Cabildo y agradeció el trabajo conjunto para que este proyecto vea la luz. Una reunión que concluyó con una cita pendiente para visitar los terrenos municipales disponibles para la futura residencia de mayores de Arucas.