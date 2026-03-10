La Autoridad Única del Transporte reforma la estación de guaguas de Firgas, mejorando andenes y la fachada

La Autoridad Única del Transporte del Cabildo reforma la estación de guaguas de Firgas, con la mejora de los andenes y la plataforma de acceso en la zona de rodadura, el encalado y el arreglo de la fachada, y la actuación en la escalera que conecta con la Avenida de la Constitución.

El consejero insular de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ha subrayado que esta intervención “está enmarcada en la mejora, actualización y ampliación de la red de infraestructuras básicas y servicios vinculados al transporte en el conjunto de la isla”. En esta línea se encuentran la rehabilitación de la estación de Gáldar y la modernización del intercambiador de Tamaraceite. Además, ya se han iniciado los trabajos de mejora en Arucas y se ultima el proyecto para la intervención en la estación de Moya.

Noticias relacionadas

Obras en la parada más transitada

Del mismo modo, se acaba de adjudicar la ampliación de la parada preferente del Faro de Maspalomas, una de las más transitadas de la isla. El proyecto, elaborado por la Autoridad Única y adjudicado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, incluye la creación de una parada más para permitir el estacionamiento simultáneo de al menos dos guaguas y una nueva marquesina.