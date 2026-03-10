El Ayuntamiento de Mogán inicia labores de limpieza en los miradores de Puerto Rico

El Ayuntamiento de Mogán inicia un plan de limpieza y retirada de residuos de tres miradores ubicados en el núcleo de Puerto Rico. Los trabajos han comenzado en el emplazamiento ubicado en la calle Roque del Este, junto a los Apartamentos Scorpio, donde se ha procedido a la limpieza y retirada de basura acumulada en la ladera situada bajo el enclave. Principalmente, los servicios han recogido latas, bolsas, envoltorios de comida rápida, además de enseres personales, como sillas, un colchón y una escalera.

Según explica el Consistorio en una nota, el complejo acceso a las laderas, debido a su pronunciada pendiente, ha hecho necesario que la empresa adjudicataria del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines subcontrate a otra empresa especializada en trabajos verticales y en alturas. Así, ante esta situación, la alcaldesa Onalia Bueno recuerda que hay un servicio gratuito y a domicilio para la recogida de trastos, enseres, electrodomésticos y poda.

Responsabilidad ciudadana

En este sentido, hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, especialmente entre quienes acuden a estos espacios y manifestó que no es aceptable encontrar este tipo de residuos sean o no zonas turísticas. «Es un lugar espectacular, pero necesitamos la colaboración de todos y todas. Hay papeleras y contenedores a pocos metros, por lo que no se puede consentir que se arrojen los residuos ladera abajo, como está ocurriendo», añadió.

La alcaldesa subrayó que el mantenimiento del municipio es una responsabilidad compartida entre la administración y la ciudadanía. «No podemos permitir que los recursos del Ayuntamiento de Mogán se tengan que invertir en retirar basura que podría haberse depositado correctamente. Mantener nuestros espacios en buenas condiciones es un comportamiento cívico que depende de todos y todas», señaló.

Por último, agradeció el trabajo que está llevando a cabo el equipo de trabajos verticales. «Están haciendo una gran labor y continuarán trabajando en otros puntos, como en el otro mirador de la calle Roque del Este, cerca de la carretera a Cortadores, y el mirador de la calle Timanfaya», concluyó.

Para solicitar el servicio de recogida de enseres, el Ayuntamiento recuerda que se puede llamar al 687 82 83 06, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 14:00 horas. Asimismo, añade que abandonar residuos en la vía pública incumple la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos, que contempla sanciones de entre 900 y 40.000 euros, según la gravedad de la infracción.