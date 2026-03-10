¿Estás buscando empleo en Gran Canaria? Dos municipios organizan ferias que te ayudarán

San Bartolomé de Tirajana ha anunciado la celebración de la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026. El evento se llevará a cabo el 13 de marzo de 2026 en la Plaza del Camellero, en San Fernando de Maspalomas, en horario de 09:00 h a 14:30 h. Esta feria está organizada por la Concejalía de Desarrollo Local, con el objetivo de ofrecer a los asistentes la posibilidad de conocer nuevas oportunidades laborales y formativas.

Durante la jornada, se podrán asistir a diversas ponencias que abordarán temas relevantes para los interesados en el empleo y el emprendimiento. A las 10:30 h, Nayda Hernández Suárez, de la Fundación Universitaria de Las Palmas, impartirá la conferencia titulada "Nuevos sectores para trabajar y emprender en Canarias", en la que se explorarán las áreas de crecimiento económico en el archipiélago.

A las 12:00 h, será el turno de Carla González, de Birced Bienestar, quien presentará la ponencia "CharlActiva Sprint al bienestar", enfocada en el desarrollo competencial y el bienestar personal. Puedes obtener más información en el siguiente enlace.

Por su parte, el municipio de Mogán también ofrecerá una importante cita para quienes busquen empleo en el sector turístico. El 18 de marzo de 2026, en el Resort Cordial Santa Águeda, en El Pajar de Arguineguín, se celebrará la Feria de Empleo de Cordial Hotel & Resorts.

El evento, que se desarrollará de 12:00 a 15:00 h, está orientado a personas interesadas en formar parte del equipo de esta cadena hotelera. La compañía busca candidatos con un perfil proactivo, responsable y comprometido, que deseen incorporarse a un sector en constante crecimiento. Para asistir, puedes reservar tu cita con antelación a través del siguiente enlace.

Ambos eventos ofrecen a los participantes la posibilidad de informarse sobre las opciones laborales disponibles en la isla y conectar directamente con empresas y profesionales del sector.