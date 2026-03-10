El Cabildo de Gran Canaria financia con 4 millones de euros el nuevo centro ocupacional en Arucas

La consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, se ha comprometido a financiar las obras del nuevo centro ocupacional en Arucas, con un presupuesto de 4 millones de euros que proceden de los remanentes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de la Corporación Insular.

El centro tendrá 35 plazas con posibilidad de ampliar su capacidad hasta los 45 usuarios. Además, contará con 12 más para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. El plazo estimado de ejecución de las obras, que contemplan la reforma integral del antiguo colegio de Visvique, es de ocho meses.

Las instalaciones permitirán una mejora en la modernidad y adaptación de las infraestructuras y, además, permitirá el contacto directo con la naturaleza en Cardones.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, junto a la concejala de Servicios Sociales, Jésica Guerra, agradeció a Mena durante una reunión la predisposición del Cabildo para que el proyecto vea la luz. Según el Consistorio, se trata de unas obras necesarias para la prestación del servicio que realiza el municipio y con las que se ampliará la atención a la ciudadanía.