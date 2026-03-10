La cafetería de este municipio de Gran Canaria que triunfa por sus tortitas y batidos irresistibles: un rincón ideal para los amantes del dulce

Si eres amante del dulce o, más concretamente, de las tortitas tienes que visitar El Bosque Encantado. Se trata de un lugar en Telde que se ha convertido en una parada obligatoria para quien busca unos deliciosos dulces para merendar, en un ambiente que te hace sentir como la protagonista de un cuento lleno de fantasía.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han visitado este rincón dulce y no han dudado en compartir su experiencia con sus seguidores. "Combinaciones únicas, toppings de otro nivel y una decoración de fantasía que te hace sentir dentro de un cuento.", aseguran.

El paraiso de los amantes del dulce

Las tortitas se caracterizan por su esponjosidad y jugosidad que combinado de sus diferentes topping conquista a sus clientes. Los precios de las tortitas varían entre 7,50 € y 8,50 €, según la elección, mientras que los batidos tienen un precio de 5,80 €.

Los creadores de contenido se decantaron por la "Fantasía", una combinación mitad Oreo y mitad Kit Kat, que se ofrece una combinación de sabores irresistible. La "Torre 1977", fue otra de las tortitas que probaron, elaboradas con nocilla blanca, galletas príncipe y coronada con una bola de helado de cookies. "Son puro vicio", afirman en el vídeo.

Los batidos son otro nivel

El local no solo ofrece unas tortitas que conquista el paladar, los batidos también son uno de los grandes reclamos. El de vainilla coronado con helado chicle y peta zetas ofrece una explosión de sabores. También recomiendan el batido Annabelle, una mezcla única que recuerda al polvito uruguayo.

Horario y ubicación

Cafetería El Bosque Encantado By Colegas se encuentra en la calle Roque, 112, en Telde. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado el paraíso de las tortitas en la isla.

Abre de miércoles a sábado de 18:00 a 00:00 horas y los domingos reduce su horario de 18:30 a 23:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.