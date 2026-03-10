El circo levanta la carpa en el escenario del carnaval de Maspalomas

El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 ya ha destapado la carpa para dejar ver El mundo del circo, la temática que decora un espacio de 30 metros de ancho, 12 metros de altura y 13 metros de profundidad. La propuesta visual usa una simbología donde el círculo es el protagonista absoluto: desde la carpa vista cenitalmente hasta aros giratorios y pelotas de malabares, convirtiendo la planta en un tributo directo a la estética circense tradicional y contemporánea.

Con el escenario a punto, el carnaval arrancó este martes con la carroza anunciadora recorriendo las calles y ya está todo preparado para el inicio de las fiestas con la presentación de las 36 candidaturas que competirán en las principales galas y la celebración de los mogollones.

Telde: Don Carnal y Gala Drag

Telde continúa con la celebración de su carnaval recreando los orígenes de las fiestas. El próximo jueves, la Asociación Cultural Salsipuedes propone ir más allá de las versiones populares existentes y vuelve a la fuente literaria del Arcipreste de Hita, que inspiró este simbolismo, representando La Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, con más de 100 actores y la murga Los Nietos de SaryManchez. El acto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas, con acceso libre.

Además, para la Gala Drag Queen que se celebra en el Parque de San Juan el próximo 13 de marzo a partir de las 21.00 horas, el Ayuntamiento ha confirmado la participación de Drag Shiky, Drag Ácrux, Drag Vulcano y Grimassira Maeva, aunque aún faltan participantes por confirmar.