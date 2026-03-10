La feria empresarial comarcal más antigua de Canarias reune a 80 empresas en medio de la inestabilidad económica internacional

La feria empresarial comarcal más antigua de Canarias, Enorte, reunirá a 80 empresas de distintos sectores representativos de la comarca grancanaria, en medio de la inestabilidad económica internacional que ha empezado a generar la guerra en Irán. El encuentro promovido por la Mancomunidad que agrupa a 11 ayuntamientos de la comarca se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de marzo en el aparcamiento La Quinta, en el casco de Gáldar.

Apenas unas horas después de la clausura de la Feria Europea del Queso, que llenó los establecimientos turísticos en La Aldea y donde se vendieron los quesos que llevaron los 30 productores, el Norte se prepara para celebrar a finales de mes la feria empresarial más añeja y consolidada de las islas. Ahora, y a diferencia de sus orígenes, con un carácter rotatorio entre los dos municipios más grandes por su población. Tras su paso por Arucas en la pasada edición, en esta los expositores mostrarán sus productos y servicios en Gáldar.

Un almuerzo popular y furgones de comida para alimentar el estómago

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, hizo este martes durante la presentación de Enorte en el hotel emblemático Agáldar una defensa del empresariado de la comarca, que se han mantenido en los municipios rurales a pesar de que podía ser más rentable abrir sus negocios en el resto de la isla, atraídos por el turismo y la mayor densidad de población. Sosa destaca que el sector comercial ha madurado en estos años, y que ya no es excusa para dejar de asistir al evento empresarial.

Enorte reunirá a 80 empresas, a las que se suman como es habitual los puestos de los ayuntamientos, instituciones y organizaciones solidarias, que completan el aforo. En esta ocasión volverán a colocarse varios puestos de comida en furgonetas (food truck), en el recinto situado junto al polideportivo Juan Vega Mateos. Y está previsto un almuerzo popular el sábado, aunque todavía está por definir la comida que se servirá para los asistentes.

Teodoro Sosa avaló el esfuerzo diario de las empresas por 'abrir las persianas', sobre todo en estos momentos de incertidumbre por la guerra en Irán, y que tiene sus efectos directos con la subida de precios. "Si a los empresarios les va bien, a los municipios nos va bien", destacó.

El director general de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias, Alexis Oliva, resaltó el esfuerzo de los municipios de la comarca por preservar su paisaje, su cultura y sus tradiciones, lo que permitido generar patrimonio y riqueza. Esto ha venido ahora acompañado de la llegada de empresas vinculadas con el conocimiento y la tecnología. "No se ha perdido la identidad, y es compatible con el futuro, con la nueva economía", señaló el alto cargo de Ejecutivo regional, quien animó a apostar por la diversificación.

María del Carmen Rosario, en la presentación de Enorte en el hotel Agáldar. / LP / DLP

La alcaldesa de Agaete y presidenta de la Mancomunidad de Ayuntamientos, María del Carmen Rosario, manifestó la importancia de seguir contando con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo y las empresas para seguir creciendo en este tipo de ferias, sin cuyo apoyo, añadió, no había sido posible su continuidad después de tantos años.

30 empresas se quedan fuera

En esta edición se formalizaron 110 preinscripciones empresariales, aunque solo podrán participar 80 empresas por limitaciones de espacio, completándose la participación en un tiempo récord.

La feria abrirá sus puertas el viernes 27 de marzo a las 18 horas con su inauguración oficial. Y dentro del programa se desarrollarán las XII Jornadas Norte Emprende el martes 24 de marzo. El certamen finalizarán con la entrega del premio de mejor idea de negocio para el Norte en el mundo rural, seleccionado en colaboración con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, del Cabildo.

Los Gofiones y Cuenta Atrás

Tras la inauguración oficial actuarán los grupos Etcétera y Cuenta Atrás. Por su parte, el sábado 28 la programación combinará animación familiar con Rafaelillo Clown, música en directo con Que Chimba y Rosario 8, además de un almuerzo popular con productos locales. Las puertas se cerrarán a las 20 horas. El domingo 29 llegará con el concierto de Los Gofiones, para cerrar esta edición.

A la presentación de la feria asistieron también el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez; el presidente de la patronal comarcal Fenorte, César Déniz; y concejales de municipios como Artenara, Agaete y Gáldar, además de representantes empresariales de los municipios.