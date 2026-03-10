La Feria de Productos de la Tierra regresa a San Mateo con tres días de sabor, tradición y gastronomía local

La Plaza de la Solidaridad de Vega de San Mateo volverá a convertirse en el epicentro de la gastronomía local con la celebración de la XIII Feria de Productos de la Tierra, un evento que se desarrollará del 13 al 15 de marzo y que pondrá en valor algunos de los sabores más representativos de Gran Canaria.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de catas, armonías gastronómicas, degustaciones y música en directo, en una cita que reivindica el producto local y la tradición culinaria de las medianías de la isla.

El gofio, los quesos artesanos, los vinos de Gran Canaria, la miel o las sidras serán algunos de los protagonistas de esta feria organizada por la Concejalía de Ferias del Ayuntamiento de Vega de San Mateo, que busca acercar al público la riqueza gastronómica del territorio y apoyar a los productores locales.

Además de los puestos de venta y degustación, el programa incluye experiencias guiadas de cata y maridaje que permitirán descubrir las particularidades de los productos de la tierra y su relación con el paisaje agrícola de la isla.

Tres días para saborear los productos de las medianías

La feria arrancará el viernes 13 de marzo con la inauguración institucional a las 12:00 horas, que marcará el inicio de una jornada dedicada a explorar algunos de los sabores más tradicionales de Gran Canaria.

A lo largo del día se celebrarán varias armonías gastronómicas, como la combinación de vinos y quesos de la isla, así como degustaciones dedicadas al gofio de millo de San Mateo. La programación continuará por la tarde con nuevas propuestas que unirán sidras y quesos, además de una sesión centrada en la relación entre mieles y quesos artesanos.

El sábado 14 de marzo la feria continuará con nuevas actividades gastronómicas desde la mañana. Entre ellas destacan las armonías entre vinos y quesos de las medianías de Gran Canaria, además de sesiones dedicadas a la cata e interpretación de vinos y quesos de la isla, que permitirán conocer mejor sus características, aromas y procesos de elaboración.

La jornada también incluirá nuevas combinaciones gastronómicas entre sidras y quesos, así como un espacio musical con la actuación de la Parranda El Mejunje, que aportará el toque festivo a la tarde del sábado.

Noticias relacionadas

El evento concluirá el domingo 15 de marzo con nuevas degustaciones centradas en el gofio de millo elaborado en Buen Lugar y La Piña, además de propuestas de armonía entre sidras y quesos. El cierre de la feria llegará con una experiencia gastronómica que combinará vinos dulces y quesos curados de Gran Canaria, una mezcla de sabores que resume la riqueza de la producción local.