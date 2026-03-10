El mamotreto de Santa Brígida pasa a la historia: el Gran Canaria Central ya tiene proyecto y equipo de arquitectos ganador

El Gran Canaria Central de Santa Brígida ya cuenta con un proyecto ganador y con el equipo de arquitectos encargado de su futura transformación. El jurado del concurso, constituido la primera semana de marzo, ha elegido la propuesta presentada bajo el lema ‘Tarogor Goro’, elaborada por el equipo Linazaroso y Sánchez, que obtuvo 92 puntos sobre un máximo de 100 y se impuso a las otras seis propuestas presentadas. De esta forma el Ayuntamiento da un paso decisivo para desbloquear el conocido mamotreto de Santa Brígida, un edificio que lleva más de dos décadas abandonado y que se ha convertido en una de las principales asignaturas pendientes del municipio. La construcción, que hoy destaca como una gran estructura de hormigón en pleno casco urbano, se proyectó en su momento como un centro comercial pero las obras quedaron paralizadas porque la normativa no permitía dotar de ese uso al suelo.

La propuesta ganadora se impuso a la segunda mejor valorada con una diferencia de 13 puntos. Aunque por el momento no se han dado a conocer los detalles completos del proyecto, el Ayuntamiento de Santa Brígida informó de que este miércoles será presentado a los partidos de la oposición. Posteriormente se realizará una presentación pública con vídeos explicativos para que la ciudadanía pueda conocer de forma más visual cómo cambiará el casco del municipio con el futuro Gran Canaria Central. Este es el primer paso para que el antiguo edificio inacabado se transforme en un nuevo espacio público de más de 15.000 metros cuadrados, concebido como un centro neurálgico, cultural y lúdico para el municipio. El proyecto contempla la creación de cuatro plazas, un bulevar, zonas verdes, un parque infantil y aparcamientos.

El comité evaluador estuvo presidido por José Armengol y contó con la participación de profesionales de reconocido prestigio en arquitectura y urbanismo, entre ellos Jordi Garcés i Brusés, Juan Antonio González Pérez, Antonio Corona Bosch y Jon Aguirre Such, además de la arquitecta y concejal de Urbanismo, María Lozano Lordán y la arquitecta municipal Ángeles Ley Florit. El regidor del municipio señaló este martes que la elección no fue sencilla debido a la calidad de las propuestas presentadas, aunque subrayó que el proyecto seleccionado “era el más destacado”.

La valoración del jurado tuvo en cuenta distintos aspectos, entre ellos la coherencia del planteamiento urbano, la solidez del análisis previo, la concepción integral del diseño y su capacidad de integración con el entorno existente. También se valoró especialmente la manera en que cada propuesta interpreta la escala del municipio, su trama urbana tradicional, el patrimonio cultural y la vida comunitaria, así como la creación de espacios que favorezcan el encuentro ciudadano y su uso cotidiano por parte de la población.

El equipo de arquitectos que se encargará de la rehabilitación y de dar forma al nuevo centro cultural del municipio cuenta con una amplia trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, con proyectos desarrollados en distintos puntos de Europa. El estudio Linazaroso y Sánchez, integrado por Felipe Gago Doreste, Violeta Rivero Herrera, Ricardo Tuya Cortés y Raúl García Toledo, ha participado en actuaciones urbanas de gran relevancia. Entre sus trabajos destacan la reordenación del entorno de la Puerta del Sol, una de las intervenciones más importantes realizadas en esta emblemática plaza de Madrid en los últimos años; la remodelación de la plaza Pompidou en Francia y su entorno, así como la reconfiguración del acceso al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, también en Madrid.