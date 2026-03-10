El Hospital Doctor Negrín supera las 1.400 implantaciones de catéteres para tratamientos oncológicos de larga duración

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha implantado ya más de 1.400 dispositivos de acceso vascular tipo PICC PORT, un catéter venoso central totalmente implantable indicado principalmente para tratamientos prolongados, especialmente en pacientes oncológicos. De hecho, más del 98% de estos dispositivos se han colocado en personas con cáncer que requieren terapias intravenosas como la quimioterapia.

El sistema se introduce en la cara interna del brazo y queda completamente alojado bajo la piel, lo que permite un acceso venoso central seguro sin necesidad de dispositivos externos visibles. Esto mejora el confort del paciente, ofrece mayor libertad en su vida diaria y aporta ventajas estéticas al quedar oculto bajo la ropa. Además, al no situarse en el tórax —como ocurre con los puertos tradicionales— contribuye a reducir el estigma asociado a la enfermedad.

Una de las particularidades del programa es que la implantación la realizan enfermeras de práctica avanzada dentro de equipos multidisciplinares y bajo protocolos clínicos de alta seguridad. Este modelo refuerza el papel de la enfermería en la gestión especializada de accesos vasculares y mejora la eficiencia del sistema sanitario sin comprometer la calidad asistencial.

El centro comenzó a utilizar estos dispositivos en junio de 2021, cuando se implantaron 51. Desde entonces, el programa ha experimentado un crecimiento sostenido hasta alcanzar 401 implantaciones en 2025, consolidando al Hospital Doctor Negrín como uno de los referentes nacionales en este tipo de técnica. Profesionales de otros hospitales españoles han acudido al centro para formarse en este procedimiento.