De la Macaronesia a El Caribe en busca de islas sostenibles

Gran Canaria será la sede mundial de la cumbre Islas Sostenibles del 20 al 22 de abril, un foro que organiza su cuarta edición tras celebrarse en Madeira (Portugal); la isla del Príncipe Alberto (Canadá) y la Federación San Cristóbal y Nieves (El Caribe). El encuentro reunirá a políticos, científicos y empresas de numerosas regiones insulares que compartirán sus experiencias, proyectos e ideas bajo objetivos comunes: la adaptación al cambio climático y la transición energética hacia fuentes limpias.

La cita, que tendrá como sede principal el Expomeloneras, en el sur de la Isla, está organizada por el Cabildo de Gran Canaria en colaboración con la organización Island Innovation y con el apoyo de Infecar. El consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, subrayó "el valor estratégico" del foro, que permitirá mostrar al exterior el trabajo desarrollado en la isla en materia de sostenibilidad y transición energética, además de generar alianzas con otros territorios insulares que afrontan desafíos similares.

El encuentro contará con delegaciones institucionales procedentes de distintas regiones del mundo, desde el Pacífico hasta el Caribe, entre ellas representantes de países como Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves. También participarán organismos regionales como el Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency y representantes de la Unión Europea en la región caribeña.

La organización prevé la asistencia de entre diez y quince ministros y altos cargos gubernamentales vinculados a áreas como energía, clima o desarrollo sostenible. Además, se aplicará un descuento del 50% en la inscripción para residentes y empresas de Canarias con el objetivo de facilitar la participación local y favorecer el intercambio directo de experiencias entre las iniciativas que se desarrollan en la isla y las de otros territorios insulares del mundo.

Resiliencia, almacenamiento y geotermia

Según explicó Brink, el programa abordará algunos de los principales retos a los que se enfrentan los territorios insulares: desde el desarrollo de sistemas energéticos resilientes y el almacenamiento hasta el impulso de la geotermia. En este último ámbito participarán proyectos impulsados en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde se prevé iniciar próximamente las primeras perforaciones para la exploración geotérmica profunda.

El foro servirá también para mostrar algunas de las iniciativas energéticas que se desarrollan en la isla, como el proyecto hidroeléctrico Salto de Chira, las comunidades energéticas, las estrategias de economía circular, de economía azul y de conservación de la biodiversidad. De hecho, el foro incluye visitas técnicas a las obras del Salto de Chira, al espacio natural de las Dunas de Maspalomas y a la biorefinería del Instituto Tecnológico de Canarias, donde se investigan combustibles como el hidrógeno verde y el biodiésel.

Soluciones para islas

El fundador y director ejecutivo de Island Innovation, James Ellsmoor, destacó que la cumbre parte de la idea de que todas las islas comparten preocupaciones comunes "como el cambio climático o la resiliencia energética" y, a su vez, "cuentan con una increíble capacidad para poder innovar y generar soluciones".

En este sentido, Ellsmoor reivindica el foro como "una muestra de soluciones", donde, por ejemplo, empresas del sector privado "presentarán sus casos de éxito para comprobar como operan en diferentes entornos de interés para territorios insulares (...). Lo principal es mostrar cuales son las soluciones más relevantes o de mayor interés para que se puedan aplicar en las islas".

Al respecto, aventuró que Gran Canaria "debe mostrar al resto del mundo qué se está haciendo, cómo lo están haciendo y qué pueden aportar". Y destacó de la isla su capacidad para establecer colaboraciones entre lo público y lo privado, así el proyecto de Salto de Chira y las investigaciones que realiza Plocan y el ITC.