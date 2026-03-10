Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mejoras de seguridad vial pendientes en Teror: del ensanche de Miraflor al acondicionamiento de la GC-211

El Cabildo trabaja en un proyecto de asfaltado y barreras en el tramo entre Lomo Blanco con San José de Álamo y prevé actuaciones en la GC-21

Reunión entre los equipos del alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y del consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.

Reunión entre los equipos del alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y del consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. / LP/DLP.

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El ensanche del tramo de Miraflor en la GC-21 y la mejora de la seguridad en la GC-211 figuran entre las principales actuaciones pendientes para reforzar la seguridad vial en Teror. A estas intervenciones se suman otras medidas, como la mejora de accesos a paradas de guagua en carreteras insulares o la rehabilitación del talud afectado por las lluvias en la rotonda de Finca La Palma, uno de los accesos al casco urbano.

Estas actuaciones fueron abordadas durante un encuentro de trabajo celebrado este martes entre el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y el consejero Augusto Hidalgo, en el que también participaron el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, y la concejala de Vías y Obras y Movilidad, Laura Quintana, junto a técnicos del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento.

Una de las actuaciones en estudio se centra en la GC-211, en el tramo que conecta el barrio de Lomo Blanco con San José del Álamo, donde los vecinos reclaman la necesidad de habilitar un itinerario peatonal seguro. El consejero insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, explicó que el Cabildo ya trabaja en un proyecto para mejorar la seguridad de esta vía mediante actuaciones de asfaltado y la instalación de barreras. La intención es ejecutar estas obras sin necesidad de expropiaciones, lo que permitiría acortar los plazos, y valorar además la incorporación de mejoras para peatones si el ancho disponible de la carretera lo permite.

El tramo y el puente de Miraflor

La institución insular también prevé presentar próximamente una actuación que afecta al tramo urbano de la recta y el puente de Miraflor, en la GC-21, para ampliar la vía y reforzar la seguridad en un punto considerado conflictivo tanto para el tráfico rodado como para los peatones. Asimismo, también estudia el estado del proyecto de conexión de la GC-21 con la circunvalación y diversas intervenciones destinadas a mejorar la seguridad de los viandantes en paradas de transporte público situadas en carreteras insulares.

Durante la reunión también se trató la rehabilitación del talud caído en la rotonda de Finca La Palma. Hidalgo se comprometió a realizar un seguimiento de estos proyectos y a mantener nuevos encuentros con el Consistorio para avanzar en la mejora del estado y la seguridad de las vías del municipio.

