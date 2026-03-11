Éxito del bono de consumo en Gran Canaria: se agotan los 20.000 descuentos para comercios locales

La campaña de bonos de consumo impulsada por el Cabildo de Gran Canaria ha vuelto a demostrar el fuerte interés de la ciudadanía por este tipo de iniciativas destinadas a impulsar el comercio local. Un total de 20.000 bonos puestos a disposición de los consumidores se agotaron en tan solo tres horas, reflejando la gran demanda existente para beneficiarse de estos descuentos en compras en establecimientos de proximidad.

El programa permite realizar compras con descuento en 421 comercios de la isla, todos ellos negocios minoristas con atención directa al público. La iniciativa está dotada con 500.000 euros de financiación pública y busca estimular el consumo en los meses en los que tradicionalmente el comercio registra menor actividad.

Los bonos podrán utilizarse durante un máximo de dos meses y funcionarán mediante un código QR, lo que facilita su uso en los establecimientos adheridos y agiliza el proceso de validación.

Cómo funcionan los bonos de consumo para comprar en Gran Canaria

Cada bono tiene un valor total de 50 euros, aunque su funcionamiento se basa en un sistema de cofinanciación entre el consumidor y la administración.

El reparto es el siguiente:

25 euros los aporta el Cabildo de Gran Canaria

25 euros los paga el consumidor

De esta forma, el usuario obtiene un descuento directo del 50 % en sus compras dentro de los comercios adheridos.

Sin embargo, el programa establece algunos límites para garantizar que la ayuda llegue al mayor número posible de ciudadanos:

Cada persona puede adquirir hasta cuatro bonos

La ayuda pública máxima por consumidor es de 100 euros

Cada comercio participante puede canjear hasta 5.000 euros en bonos

Este sistema busca distribuir la inversión pública entre el mayor número de establecimientos posible y evitar una concentración excesiva de las ayudas en unos pocos negocios.

Más información sobre iniciativas de apoyo al comercio local puede consultarse en la web oficial del Cabildo de Gran Canaria: https://www.grancanaria.com

421 comercios de proximidad participan en la iniciativa

La campaña está dirigida principalmente a autónomos y pequeñas empresas que cuentan con un establecimiento abierto al público en la isla.

El objetivo es apoyar al comercio minorista tradicional, que compite con las grandes superficies y el comercio electrónico.

Por esta razón, el programa excluye determinados tipos de establecimientos, entre ellos:

Grandes superficies comerciales

Estancos

Administraciones de lotería

Negocios de recargas o servicios digitales

Venta de tarjetas regalo

La intención es que los fondos públicos se destinen a fortalecer el comercio de barrio, que cumple una función clave en la economía local y en la dinamización de las zonas comerciales abiertas.

La Cámara de Comercio gestiona el programa

La Cámara de Comercio de Gran Canaria actúa como entidad gestora del programa, encargándose de la tramitación administrativa y del sistema de validación de los bonos.

Entre sus funciones se encuentran:

Verificar las compras realizadas con los bonos

Gestionar el sistema de códigos QR

Tramitar el pago a los establecimientos participantes

Según el procedimiento establecido, los comercios recibirán el abono correspondiente en un plazo máximo de quince días después de que los bonos hayan sido utilizados por los clientes.

Este modelo de gestión permite que los negocios reciban la compensación económica con rapidez, evitando problemas de liquidez.

Noticias relacionadas

Más información sobre el funcionamiento del programa puede consultarse en la web oficial de la Cámara de Comercio de Gran Canaria: https://www.camaragrancanaria.org