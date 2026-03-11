El Cabildo presenta en Santa Brígida una nueva publicación de FEDAC sobre la alfarería tradicional de La Atalaya

El Cabildo de Gran Canaria, a través de FEDAC, presentó este miércoles en el municipio de Santa Brígida la publicación “Rescate y Reproducción de piezas de alfarería tradicional de la Atalaya de Santa Brígida”, obra del alfarero e investigador Gustavo Rivero Vega, un manual destinado a documentar y preservar las tipologías tradicionales de la loza del municipio.

El acto contó con la participación de la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y la concejal de Patrimonio Cultural e Histórico, Avelina Fernández, en un encuentro en el que se puso en valor el trabajo de recuperación y documentación de uno de los focos artesanos más relevantes de la isla. La alfarería de La Atalaya constituye una de las tradiciones artesanales más representativas de Gran Canaria y forma parte del patrimonio cultural vinculado al municipio.

La nueva edición en papel responde a la gran demanda de alumnado y profesionales que participan en los cursos de alfarería y que hasta ahora consultaban este trabajo únicamente en su versión digital disponible en la web de FEDAC. La publicación se concibe como un manual de referencia para quienes se inician o desean dedicarse profesionalmente al oficio de la alfarería tradicional canaria, ya que recoge y documenta las piezas características del histórico centro locero de La Atalaya.

El libro presenta además un formato especialmente pensado para su uso en el propio taller: está impreso en papel sintético resistente al agua y encuadernado en espiral, lo que permite abrirlo completamente y consultarlo con comodidad durante el trabajo artesanal.

La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, destacó durante la presentación la importancia de este tipo de publicaciones para garantizar la transmisión del conocimiento artesanal entre generaciones.

“Este libro es mucho más que una publicación: es una herramienta de aprendizaje y de conservación del patrimonio. Desde FEDAC trabajamos para documentar los oficios tradicionales y poner ese conocimiento al alcance de quienes quieren seguir manteniendo viva la artesanía de nuestra isla”, señaló.

La obra recoge el resultado del proyecto impulsado por FEDAC para recuperar y documentar la tipología completa de la loza tradicional de La Atalaya, uno de los tres centros alfareros más importantes de Gran Canaria. Para ello se encargó el trabajo a Gustavo Rivero Vega, alfarero y coordinador del Centro Locero de La Atalaya, cuya trayectoria y conocimiento del oficio han permitido reproducir y catalogar 107 piezas tradicionales, actualmente inventariadas y conservadas en los fondos etnográficos de la institución.

Encuentro previo con el Ayuntamiento y el tejido cultural

Antes del acto de presentación, la consejera mantuvo un encuentro institucional con el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y representantes de la Asociación Cultural de Santa Brígida, con quienes abordó distintos proyectos vinculados a la conservación del patrimonio cultural y artesanal del municipio.

La actividad de FEDAC en Santa Brígida ha incluido en los últimos años distintas actuaciones destinadas a la conservación, investigación y divulgación de la cultura tradicional vinculada a la artesanía.

Entre ellas destacan las subvenciones para la rehabilitación del edificio del Centro Locero de La Atalaya, con una inversión de 79.000 euros, y la puesta en uso y musealización de este espacio, con 20.000 euros adicionales.

Además, el municipio forma parte del programa de implementación de la Carta Etnográfica Insular 2025–2027, con una inversión total estimada de 62.000 euros, destinada a documentar y proteger el patrimonio etnográfico del territorio.