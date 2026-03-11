Conciertos, talleres y timple: Santa María de Guía celebra el XXXI Encuentro Internacional de Guitarra

Santa María de Guía volverá a convertirse en punto de referencia para los amantes de la música de cuerda con la celebración del XXXI Encuentro Internacional de Guitarra Clásica y Timple Ciudad de Guía, que tendrá lugar del 26 al 31 de marzo. El evento reunirá en el municipio a alumnado y profesorado procedente de distintos puntos del ámbito nacional e internacional y ofrecerá un completo programa de conciertos abiertos al público, talleres formativos y actividades culturales.

El programa de conciertos comenzará el 26 de marzo en el Teatro Viejo con el Coro y Orquesta de Pulso y Púa del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Continuará con las actuaciones de Pancho Rodríguez y Sofía Pérez el día 27, Hirahi Afonso el día 28 en el Teatro Hespérides, Pedro Izquierdo y Danny Martínez el día 29, el Cuarteto de Guitarras de Andalucía el día 30 y finalizará el 31 de marzo con el concierto del alumnado participante.

Una proyección exterior

Durante la presentación del encuentro, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guía, Julián Melián, destacó la consolidación de esta cita cultural que cada año atrae a participantes de diferentes lugares. El edil subrayó además el ambiente de convivencia que caracteriza al encuentro. “Contamos con alumnado que año tras año vuelve acompañado de sus familias, lo que demuestra el arraigo que ha adquirido esta iniciativa”, señaló. Asimismo, recordó que la celebración coincide con la Semana Santa, un momento en el que el municipio recibe numerosas visitas y en el que se genera un ambiente especial en las calles de la ciudad.

La organizadora del encuentro, Jacqueline García, explicó que el programa combina formación y conciertos con la participación de profesorado invitado y agrupaciones especializadas. “Durante esos días se respira música en Guía, con guitarras en distintos espacios y momentos de convivencia entre alumnado y profesorado”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la vida cultural del municipio y su proyección exterior, señalando que contribuyen a dinamizar la ciudad y a fomentar el intercambio de ideas y experiencias en torno a la música.