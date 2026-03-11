La Federación de Vela Latina de Botes, ‘Pegas’ por la libertad y con velas de mujer

Con un presupuesto de 500.000 euros y trece botes, la Federación de Vela Latina es una vía de integración para presos. Con trescientos regatistas, la presidenta María del Carmen Aragonés deja su puesto ante la llegada de elecciones. Cambio de guardia y reconocimiento: «Es un orgullo y nos vale de estímulo».

Botes para la reinserción. Una pega mágica con alma femenina que baila sobre las olas. La Federación de Vela Latina Canaria de Botes recibe el viernes en el Auditorio Alfredo Kraus el Roque Nublo por su capacidad de resiliencia. Resistir en tiempos de gamers y redes sociales para cautivar a una juventud con urticaria a la navegación más tradicional. El ente, con un presupuesto de 500.000 euros, cuenta con trece botes y 300 regatistas. Deporte vernáculo y esencia de una Canarias eterna, que se resiste a su fecha de caducidad. María del Carmen Aragonés Arroyo (Las Palmas de Gran Canaria, 64 años) es la presidenta saliente de una junta con acento revolucionario. Mujeres contra la desidia.

Es un reconocimiento a una tarea de dos temporadas y que no se perpetúa en el tiempo. «Conforma un honor, representa mucho irte con un recorrido avalado por las muestras de respaldo público. Fuimos reconocidos por el Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y ahora el Cabildo. El reconocimiento bien vale el sacrificio. Esto te consume y ahora llega el colofón. Te vas por la puerta grande. Es un adiós desde el orgullo para un trabajo impecable con las cuentas saneadas. A mí me sabe muchísimo, que la Isla de Gran Canaria premie la Vela Latina. A nivel deportivo, es un empujón considerable, que nos vale de motor anímico».

Deja el cargo con el ánimo de que la Vela Latina se adapte a los nuevos tiempos y que resista al cambio generacional. «Había que presentar elecciones y queremos darle alternancia. Es la hora de sangre nueva. Los árboles no te dejan ver el bosque y tras dos temporadas [año y medio], queremos dejar paso». Aragonés es funcionaria de prisiones en Salto del Negro y ha completado una ardua labor con iniciativas de reinserción.

La libertad del mar y la adrenalina de las pegas. «Así fue como llegué en 2015 a la vela latina, había muchos internos interesados e hice de enlace. Conforma un éxito rotundo tras un inicio dubitativo. Del Polivela [bote con policías y presos] a cursos formativos. Es un viaje de ida y vuelta. Apostar por la vida». Luchó por una Vela Latina femenina que nunca y evoca a la reciente festividad del Día de la Mujer en Tenerife. «En un terrero de lucha canaria, disfrutamos de un encuentro de todos los deportes tradicionales. Fue un exitazo, con las prácticas autóctonas del arrastre [de ganado], el palo y veías el enjambre morado. No olvide que este deporte es el único que no presenta diferencia por sexos».

El bote Tara del Mar, con una tripulación femenina, conforma otro paso hacia la diversidad. Lamenta «la reducción de la divulgación en prensa» ante la aparición de deportes on line. Defiende un deporte sin límites y que se impregna a la piel desde el primer segundo. «Que lo ames, que lo quieras... Tienes que pasar todo el día, el finde y eso para la juventud puede ser mucho. Ahí radica el gran desafío. Tenemos que combatir la brecha generacional. Pero eso es para la siguiente junta directiva». En su legado, programas de reinserción social con presas y una directiva femenina. Dentro del aspecto económico, el respaldo de Aguas de Teror y entidades públicas. ¿Subiría a Trump a un bote? «A ése no le digo dónde lo metería», responde la presidenta.

Adiós con un galardón y la confirmación de que restan muchas aventuras por superar. Una Vela Latina para todos y en especial, para la juventud de Quevedo. Más pegas por televisión y comentadas por youtubers. Adaptarse o ahogarse.