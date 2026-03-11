Dos ferias de empleo en el sur de Gran Canaria buscan talento para el turismo y nuevos sectores laborales

El sur de Gran Canaria se prepara para acoger en marzo dos iniciativas destinadas a impulsar el empleo y conectar a empresas con personas que buscan trabajo. Las citas tendrán lugar en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, dos de los principales municipios turísticos de la isla, y estarán centradas en facilitar oportunidades laborales, fomentar el emprendimiento y analizar nuevas tendencias del mercado laboral.

Por un lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026, un evento orientado a acercar información y herramientas a quienes desean mejorar su empleabilidad. Por otro, la cadena Cordial Hotel & Resorts organizará una feria de empleo específica para el sector hotelero, con el objetivo de incorporar nuevos profesionales a su equipo.

Ambas iniciativas reflejan la importancia del turismo y la formación profesional en la economía del sur de la isla.

San Bartolomé de Tirajana celebra su Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha fijado una nueva fecha para la celebración de la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026, que finalmente tendrá lugar el viernes 13 de marzo.

La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 14:30 horas en la Plaza del Camellero, en San Fernando de Maspalomas, y reunirá a entidades formativas, profesionales y personas interesadas en mejorar sus oportunidades laborales.

El evento busca ofrecer orientación sobre el mercado laboral actual y facilitar el acceso a información sobre formación, emprendimiento y nuevos sectores profesionales en Canarias.

Dentro del programa de la feria se celebrarán diversas ponencias en el Centro Cultural Maspalomas, donde especialistas abordarán cuestiones relacionadas con la empleabilidad, la innovación y el desarrollo profesional.

A las 10:30 horas, Nayda Hernández Suárez, de la Fundación Universitaria de Las Palmas, impartirá la charla titulada “Nuevos sectores para trabajar y emprender en Canarias”, en la que se analizarán las oportunidades emergentes en la economía del archipiélago.

Posteriormente, a las 12:00 horas, Carla González, de Birced Bienestar, ofrecerá la sesión “CharlActiva Sprint al bienestar”, centrada en el desarrollo de competencias personales y profesionales desde un enfoque orientado al bienestar y la mejora de habilidades.

Estas ponencias pretenden ayudar a los asistentes a comprender qué perfiles profesionales demandan actualmente las empresas y cómo prepararse para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Cordial Hotel & Resorts organiza una feria de empleo en Mogán

Cinco días después de la feria municipal, el sector turístico también abrirá sus puertas a quienes buscan trabajo. La cadena Cordial Hotel & Resorts celebrará el 18 de marzo de 2026 una feria de empleo en el Resort Cordial Santa Águeda, situado en El Pajar de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 15:00 horas y permitirá a los candidatos conocer las oportunidades laborales disponibles en la empresa.

Este tipo de encuentros se han convertido en una herramienta cada vez más habitual en el sector turístico para identificar talento y facilitar procesos de selección de forma directa.