Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Estado de la NacionalidadEstación de San TelmoHéctor AlemánTiempo AEMET CanariasAccidentes en CanariasLoteríasJesé - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Dos ferias de empleo en el sur de Gran Canaria buscan talento para el turismo y nuevos sectores laborales

San Bartolomé de Tirajana acoge la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026 el 13 de marzo, mientras Cordial Hotel & Resorts organizará una jornada de selección el día 18 en Arguineguín

Un foro de empleo, en una imagen de archivo

Un foro de empleo, en una imagen de archivo

Mar Molina

El sur de Gran Canaria se prepara para acoger en marzo dos iniciativas destinadas a impulsar el empleo y conectar a empresas con personas que buscan trabajo. Las citas tendrán lugar en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, dos de los principales municipios turísticos de la isla, y estarán centradas en facilitar oportunidades laborales, fomentar el emprendimiento y analizar nuevas tendencias del mercado laboral.

Por un lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026, un evento orientado a acercar información y herramientas a quienes desean mejorar su empleabilidad. Por otro, la cadena Cordial Hotel & Resorts organizará una feria de empleo específica para el sector hotelero, con el objetivo de incorporar nuevos profesionales a su equipo.

Ambas iniciativas reflejan la importancia del turismo y la formación profesional en la economía del sur de la isla.

San Bartolomé de Tirajana celebra su Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha fijado una nueva fecha para la celebración de la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026, que finalmente tendrá lugar el viernes 13 de marzo.

La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 14:30 horas en la Plaza del Camellero, en San Fernando de Maspalomas, y reunirá a entidades formativas, profesionales y personas interesadas en mejorar sus oportunidades laborales.

El evento busca ofrecer orientación sobre el mercado laboral actual y facilitar el acceso a información sobre formación, emprendimiento y nuevos sectores profesionales en Canarias.

Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026

Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026 / La Provincia

Dentro del programa de la feria se celebrarán diversas ponencias en el Centro Cultural Maspalomas, donde especialistas abordarán cuestiones relacionadas con la empleabilidad, la innovación y el desarrollo profesional.

A las 10:30 horas, Nayda Hernández Suárez, de la Fundación Universitaria de Las Palmas, impartirá la charla titulada “Nuevos sectores para trabajar y emprender en Canarias”, en la que se analizarán las oportunidades emergentes en la economía del archipiélago.

Posteriormente, a las 12:00 horas, Carla González, de Birced Bienestar, ofrecerá la sesión “CharlActiva Sprint al bienestar”, centrada en el desarrollo de competencias personales y profesionales desde un enfoque orientado al bienestar y la mejora de habilidades.

Estas ponencias pretenden ayudar a los asistentes a comprender qué perfiles profesionales demandan actualmente las empresas y cómo prepararse para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Cordial Hotel & Resorts organiza una feria de empleo en Mogán

Cinco días después de la feria municipal, el sector turístico también abrirá sus puertas a quienes buscan trabajo. La cadena Cordial Hotel & Resorts celebrará el 18 de marzo de 2026 una feria de empleo en el Resort Cordial Santa Águeda, situado en El Pajar de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

Feria de Empleo de Cordial Hotel &amp; Resorts

Feria de Empleo de Cordial Hotel & Resorts / La Provincia

La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 15:00 horas y permitirá a los candidatos conocer las oportunidades laborales disponibles en la empresa.

Noticias relacionadas

Este tipo de encuentros se han convertido en una herramienta cada vez más habitual en el sector turístico para identificar talento y facilitar procesos de selección de forma directa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  2. La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  5. Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse
  6. Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
  7. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  8. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo

Dos ferias de empleo en el sur de Gran Canaria buscan talento para el turismo y nuevos sectores laborales

Dos ferias de empleo en el sur de Gran Canaria buscan talento para el turismo y nuevos sectores laborales

Éxito del bono de consumo en Gran Canaria: se agotan los 20.000 descuentos para comercios locales

Éxito del bono de consumo en Gran Canaria: se agotan los 20.000 descuentos para comercios locales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el traslado del caso de los hackers de Arinaga a Gran Canaria

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide el traslado del caso de los hackers de Arinaga a Gran Canaria

Abre los fines de semana, pero podría cerrar: este es el incierto futuro de la discoteca senior de Telde `La Bella Época'

Abre los fines de semana, pero podría cerrar: este es el incierto futuro de la discoteca senior de Telde `La Bella Época'

El circo levanta la carpa en el escenario del carnaval de Maspalomas

El circo levanta la carpa en el escenario del carnaval de Maspalomas

El 'My Lady', barco de lujo del lord británico Ashcroft, se une a los yates que eligen Las Palmas para sus escalas

El 'My Lady', barco de lujo del lord británico Ashcroft, se une a los yates que eligen Las Palmas para sus escalas

El mamotreto de Santa Brígida pasa a la historia: el Gran Canaria Central ya tiene proyecto y equipo de arquitectos ganador

El mamotreto de Santa Brígida pasa a la historia: el Gran Canaria Central ya tiene proyecto y equipo de arquitectos ganador

Las mejoras de seguridad vial pendientes en Teror: del ensanche de Miraflor al acondicionamiento de la GC-211

Las mejoras de seguridad vial pendientes en Teror: del ensanche de Miraflor al acondicionamiento de la GC-211
Tracking Pixel Contents